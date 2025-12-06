Risto Mejide se compró, hace años, una casa sumamente espectacular en la Cerdanya. Este es su refugio preferido cuando quiere alejarse del mundo, tal como ha reconocido en alguna ocasión, un espacio sagrado en el que cuenta con todas las comodidades y todos los lujos. En un rincón privilegiado del Pirineo, el presentador ha encontrado la casa de montaña ideal de la que presume de vez en cuando a través de su perfil de Instagram. Gracias a este ejercicio de transparencia, podemos saber cómo tiene decoradas algunas de las habitaciones.

Entre ellas, destaca sobre todo el comedor donde la pieza central es un sofá en gris suave y forma de L muy grande lleno de cojines en color marrón chocolate. La decoración se organiza alrededor de una biblioteca de dos plantas en color negro que resulta todo un espectáculo para los fans de la lectura como él. Las estanterías, abiertas y con las vigas visibles, dejan los libros a la vista y ocupan toda la pared hasta el techo. A los fans de la Bella y la Bestia les puede recordar a la que tenía la princesa en la película de Disney, sobre todo en lo que respecta a la escalera lateral que da acceso a la parte superior.

Una foto antigua muestra el piano de cola que tiene en la parte central del comedor | Instagram

Las vistas del comedor son increíbles | Instagram

Risto ha compartido cómo es la chimenea que tiene en la casa de Puigcerdà | Instagram

Una gran chimenea de diseño, decoración rústica, muebles de madera… todo pensado para una casa de montaña en la que se respira relax. Y de su afición a los libros, a la que también tiene por la música. Esto se evidencia en la zona que ha habilitado en la sala de estar para poder tocar el piano, un instrumento que puede tocar justo delante de una ventana gigante que muestra las vistas más que privilegiadas a los Pirineos que tiene la casa. Y es que, por lo que se ve, los ventanales panorámicos que recorren las paredes hacen que este entorno privilegiado también entre en el interior.

La piscina infinita y las vistas a las montañas, lo mejor de la casa

Y hemos dejado lo mejor para el final, cuando hablamos del exterior de la casa. Cuando Risto y Laura Escanes aún estaban casados, la influencers publicaba un montón de fotografías de la piscina infinita con la que cuenta el publicista en el jardín de esta casa de la Cerdanya. Estar en la piscina mientras ves las montañas nevadas no tiene precio, de la misma manera que también debe ser increíble estar sentado en el gran sofá que tiene colocado en el chill out del porche.

Con todo, una maravilla de inmueble que debe haberle costado muchísimo dinero. La disfruta bastante o, al menos, eso parece si nos fijamos en su perfil de Instagram. Es habitual verlo compartir fotos con sus dos hijos desde este rincón, un espacio en la naturaleza que debe permitirle olvidarse de todo como ningún otro lugar.