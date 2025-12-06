Risto Mejide va comprar-se, fa anys, una casa summament espectacular a la Cerdanya. Aquest és el seu refugi preferit quan vol allunyar-se del món, tal com ha reconegut en alguna ocasió, un espai sagrat en el qual compta amb totes les comoditats i tots els luxes. En un racó privilegiat del Pirineu, el presentador ha trobat la casa de muntanya ideal del que presumeix de tant en tant a través del seu perfil d’Instagram. Gràcies a aquest exercici de transparència, podem saber com té decorades algunes de les habitacions.
Entre elles, destaca sobretot el menjador on la peça central és un sofà en gris suau i forma de L molt gran ple de coixins en color marró xocolata. La decoració s’organitza al voltant d’una biblioteca de dues plantes en color negre que resulta tot un espectacle per als fans de la lectura com ell. Les estanteries, obertes i amb les bigues visibles, deixen els llibres a la vista i ocupen tota la paret fins al sostre. Als fans de la Bella y la Bestia els pot recordar a la que tenia la princesa a la pel·lícula de Disney, sobretot pel que fa a l’escala lateral que dona accés a la part superior.
Una gran xemeneia de disseny, decoració rústica, mobles de fusta… tot pensat per a una casa de muntanya en què es respira relax. I de la seva afició als llibres, a la que també té per la música. Això s’evidencia en la zona que ha habilitat a la sala d’estar per poder tocar el piano, un instrument que pot tocar tot just davant d’una finestra gegant que mostra les vistes més que privilegiades als Pirineus que té la casa. I és que, pel que es veu, els finestrals panoràmics que recorren les parets fan que aquest entorn privilegiat també entri a l’interior.
La piscina infinita i les vistes a les muntanyes, el millor de la casa
I hem deixat el millor per al final, quan parlem de l’exterior de la casa. Quan Risto i Laura Escanes encara estaven casats, la influencers publicava un munt de fotografies de la piscina infinita amb què compta el publicista al jardí d’aquesta casa de la Cerdanya. Estar a la piscina mentre veus les muntanyes nevades no té preu, de la mateixa manera que també ha de ser increïble estar assegut al gran sofà que té col·locat al chill out del porxo.
Amb tot, una meravella d’immoble que deu haver-li costat moltíssims diners. La gaudeix bastant o, almenys, això sembla si ens fixem en el seu perfil d’Instagram. És habitual veure’l compartir fotos amb els dos fills des d’aquest racó, un espai a la natura que deu permetre’l oblidar-se de tot com cap altre lloc.