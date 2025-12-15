Laura Escanes parla de sexe en una entrevista amb molts titulars

Laura Escanes mai no es talla quan concedeix una entrevista, fins al punt que l’hem arribat a sentir parlar de la seva vida més íntima. En l’última conversa que ha tingut en un pòdcast, el de Luc Loren, s’ha prestat a parlar sense embuts sobre sexe i amor. Sempre genera molta curiositat que les famoses se sincerin en temes tan privats com aquests, així que la idea ha agradat. Haurà de passar bastant de temps fins que la tornem a veure parlar així, però, ja que ha avançat que deixarà de concedir entrevistes durant un temps: “He cancel·lat totes les entrevistes futures perquè necessito descansar i prefereixo frenar una mica“.
Abans que això no passi, però, hem pogut saber detalls de la seva esfera més privada. En primer lloc, ha volgut deixar clar que és una enamorada de l’amor perquè és “el motor” de la seva vida: “M’encanta sentir intensament l’amor de parella, però també l’amor propi i l’amor per a les amigues o els projectes de feina. L’amor mou el món“, ha dit. Ella ha patit desenganys que han estat molt públics, cosa que no ha estat fàcil: “He tingut moments en què no m’he sentit gens estimada quan vaig sentir que tothom anava en contra meva, per exemple quan vam dir amb el Risto que ens estàvem separant”.
En aquell moment, van escriure’s moltíssims titulars al respecte, tenia paparazzi a la porta de casa i ho veia tot des d’una perspectiva negativa: “Va ser horrible. Crec que la gent va ser molt injusta amb mi i va assenyalar-me com a la culpable perquè era la dona i vaig haver de carregar amb tot aquest pes i no va ser just. Ja prou dolor tens per haver de viure amb aquest dolor públic també“.
Laura Escanes ha sentit que no l’estimaven gens, per exemple: “He sentit la decepció aquesta de preguntar-me si tot el que havíem viscut no havia valgut res. Quan això passa, fa moltíssim mal”.
Laura Escanes se sincera sobre la seva visió del sexe
La Laura ha confessat que, com moltes altres noies, ella també ha relacionat l’amor i el sexe moltes vegades: “Sense voler-ho, creia que havien d’anar de bracet. Si vaig al llit amb tu, sento que em deus alguna cosa més i no només sexe. Moltes vegades m’havia passat i m’estava obligant, entre cometes, a tenir un vincle més afectiu de relació a llarg termini perquè soc una romàntica”.
Tot això va canviar, o va deixar de ser tan exagerat, quan va separar-se: “En aquell any i mig que vaig estar soltera, vaig gaudir del sexe d’una manera més lliure i sense haver de lligar-me a la persona amb qui havia anat al llit. Estava centrada molt en mi i en el moment en què veia que l’altra persona volia una mica més de vincle, jo fugia“.
Sempre ha gaudit molt el sexe, reconeix, sobretot perquè en una relació íntima se sent “en una altra dimensió”: “És un moment de tant d’instint, un moment tan salvatge, de molta pell i sentir molt”. No totes les que ha tingut han estat plaents, és clar, i ha rememorat una de particular que l’ha marcat molt negativament perquè van abusar d’ella quan només tenia 17 o 18 anys: “No em vaig adonar que era un abús sexual fins molts anys després, gràcies al testimoni d’una amiga. No ho vaig arribar a denunciar perquè no sabia que ho havia estat“.
“Ara, quan ho recordo, em veig a mi mateixa mirant al sostre com si estigués morta. Va ser horrible i m’he culpat a mi mateixa moltes vegades perquè vaig pujar a aquella habitació de manera consensuada, però en aquell moment no sabia com escapar d’allà ni com dir que no. Encara no puc veure cap escena d’aquestes d’abús o violacions a les pel·lícules perquè em trasllada a aquell moment“, ha prosseguit en un moment molt dur de l’entrevista.
Continua pensant que una relació ha de ser monògama i, de fet, ha confessat que mai no voldria obrir la relació: “No, de cap de les maneres”. Una línia vermella que sí que creuaria? La de treballar amb alguna exparella: “Això sí, depèn de l’ex”. Ara mateix, es mostra enamoradíssima i molt contenta encara que tingui una relació a distància: “Tenim una història sana i fàcil, em valida moltíssim i m’encanta”.
En un qüestionari ràpid cap al final, el presentador ha volgut saber si és d’aquestes pudoroses que no parla mai de la mida del membre de la seva parella i ella ha reconegut que sí. No li agrada parlar de sexe, li fa vergonya, però de la mateixa manera ha perdut el pudor al nudisme i practica topless a la platja encara que hi hagi molta gent davant.