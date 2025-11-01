La tercera temporada de La Travessa ha arribat al final. 10 parelles assumien el repte d’un projecte que suposa el “buc insígnia” de la plataforma 3Cat, i que un any més posava al capdavant Laura Escanes com a presentadora. La Travessa: expedició Ponent ha tancat la temporada amb la victòria d’una parella que ha coronat un cim a la Vall d’Aran i que, amb els seus companys, han aconseguit recórrer més de 300 kilòmetres de territori català a través de la franja de Ponent. Consolidar un projecte tan potent que ha registrat en quatre setmanes més de 700.000 reproduccions a la plataforma 3Cat és un repte molt gran i els resultats evidencien que l’aposta es consolida un any més.
La temporada més extrema de la història
Les 10 parelles escollides per a l’expedició Ponent, un projecte de la productora Aguacate&Calabaza que ha dirigit Ruy Balaña, han passat per un repte extrem i molt complicat. “Cada temporada deien que era superextrema, el primer dia vam veure una mica el panorama i va ser molt intens. Jo patia pels càmeres que anaven fent tot el camí dels concursants”, explica Laura Escanes en una roda de premsa on ha pogut estar present El Món. Són ben bé vint dies de convivència, lluny de casa, amb horaris complicats i la gestió d’unes emocions que es mouen com la vagoneta d’una muntanya russa. “És una mica sensació de campament”, exposa la presentadora i influencer catalana.
Una aposta consolidada i la confiança en la presentadora
Rebre la confiança de 3Cat és una oportunitat molt gran. Laura Escanes va rebre aquesta trucada fa uns anys i des de llavors, la cadena i la productora de La Travessa continuen dipositant aquesta confiança en la creadora de contingut catalana, tot i que no sempre ha estat fàcil. “Crec que per mi ha sigut una evolució i un creixement professional. En el moment que es va publicar que seria la presentadora el que més vaig veure van ser crítiques com ‘què fa aquesta aquí’, ‘com ho farà amb el seu català’. Vam aconseguir els objectius, però jo no em conformo”, explica. Perquè l’inconformisme també és un mecanisme de resposta cap a les crítiques que ha rebut. “Vaig necessitar la confiança externa per compensar totes les crítiques, que encara que no vulguis t’acaben calant”.
Malgrat que ha hagut de llegir i sentir crítiques, el producte i l’aposta per la presentadora s’ha consolidat. Un dels trets que destaca Ruy Balaña, director de La Travessa: expedició Ponent, és la seva empatia. “Quan ens plantejàvem que la Laura fos la presentadora d’aquest format nosaltres teníem una tranquil·litat enorme per un aspecte que és la seva empatia. El més difícil d’aquest format és ser humà en situacions límit i extremes i sabíem que ella ho faria bé”, declara.
De fet, un dels moments més durs de la temporada ha estat l’eliminació de la parella formada per la Sandra i l’Ona per culpa d’una lesió. Com es gestiona ser la cara visible que comunica “la pitjor de les notícies”? “Crec que va ser el moment que més nerviosa estava de la travessa. Havia de ser molt seriosa, no hi havia més opcions per molt que insistissin i a la vegada havia d’empatitzar“.
L’expedició Ponent ha posat a prova l’equip del programa però també els concursants. Llàgrimes, reptes extremes, dolor, lesions i una meteorologia incontrolable. Poder gestionar les emocions és clau per mantenir-se dins el concurs, però malgrat que les càmeres estiguessin davant, la presentadora ha mostrat també la seva cara més emotiva. “No puc controlar, quan m’emociono se’m nota i em tremola la veu”.
En aquest sentit, les setmanes que dura el rodatge de La Travessa també els allunyen de casa, de la família i del suport constant en moments en què les emocions juguen totes les seves cartes. Laura Escanes indica que la sensació és “com la d’un campament” perquè són “tres setmanes molt intenses, amb horaris llargs i moment durs”. “Trobo a faltar la meva filla, però hi ha un punt que és que aquest projecte el faig perquè em ve de gust i pel meu futur. Hi ha moments en què ho passo malament, però em sento molt ben envoltada pels amics, la família i la meva parella”.
Quin és l’èxit de ‘La Travessa’?
Cristian Trepat, cap de continguts d’Entreteniment a 3Cat, explica que La Travessa és “el vaixell insígnia” de la plataforma 3Cat. “Un programa visualment atractiu que ens permetés generar contingut exclusiu per a un target estratègic”. De fet, la tercera temporada s’ha coronat com a segon contingut més vist de la plataforma 3Cat per darrere del gran pilar de les audiències que és la sèrie Com si fos ahir. Els registres són molt positius, amb 700.000 reproduccions en quatre setmanes i el contingut de les xarxes socials supera els 4,6 milions de reproduccions. Però que el fa tan especial? Es parla de “l’efecte Laura”. “La Laura connecta amb gent molt jove i que potser no consumeix tant la televisió. Hi ha aquesta sensació que tu pots enganxar-te en moltes etapes, des d’un nen de 8 anys fins a una persona de 45 anys que van llegint coses diferents del mateix concurs. Clarament, tot neix d’un motor molt gran que és la figura de Laura”, explica Ruy Balaña.
Si hi haurà una quarta temporada de La Travessa, encara és un misteri, però veient els resultats que ha aconseguit la trilogia d’edicions, tot podria passar. En tot cas, Laura Escanes ha confessat que ha “demanat més d’una vegada poder fer alguna prova amb els concursants”, tot i que encara aquest somni no s’ha fet realitat. En tot cas, si en algun moment hi hagués una edició amb famosos, “tindria el cor dividit”. “M’agradaria participar, però en cas que això passés, em quedaria com a presentadora”. Ara per ara, poden gaudir de l’èxit d’una tercera temporada de La Travessa que consolida l’èxit del reality d’aventures en català.