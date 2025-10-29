La Travessa: expedició Ponent ha arribat al final. El concurs d’aventures presentat per Laura Escanes ha tancat la seva tercera temporada, consolidada com la més extrema de totes. Després de travessar els Pirineus i el Mediterrani, les noves deu parelles d’aventurers i aventureres tenien al davant un repte majúscul: travessar Catalunya de sud a nord recorrent la franja de Ponent. Més de 300 kilòmetres de ruta, proves extremes, llàgrimes, meteorologia incontrolable, pluja i neu. Tots els condicionants per posar-los al límit i aconseguir les dues places per a la gran final que s’ha pogut veure aquest dimarts 28 d’octubre a la plataforma 3Cat.
Cada setmana des de la seva estrena, 3Cat ha anat dosificant tres capítols, mantenint l’expectació i el nerviosisme per descobrir qui seria la parella guanyadora de La Travessa. Després de recórrer el territori, amb una primera etapa a la Badia dels Alfacs, a les Terres de l’Ebre, les tres parelles semifinalistes lluitaven des de l’estació d’esquí de Boí Taüll per fer-se amb les dues úniques places de finalista. En el capítol 9, l’avantsala a la gran final, les parelles formades per Pau i Litus, Dani i Damià i Maria i Josep havien de competir en una prova molt dura a la neu per guanyar aquesta preuada plaça. No ha estat fins a l’últim capítol que s’ha resolt el misteri: el Dani i el Damià i la Maria i el Josep eren els finalistes que es posarien a prova per últim cop per aconseguir els 20.000 euros de premi.
La neu i un paratge natural tot blanc, l’escenari d’una final extrema
El capítol 10, titulat El cim, ja era una pista molt clara sobre com transcorreria la prova. Les parelles haurien de coronar un cim de prop de 2400 metres d’altitud, però abans, tenien l’opció d’aconseguir 10 minuts per congelar els seus rivals. Per fer-ho? Guanyar dues proves. La primera, localitzar entre la neu dispositius de detecció de víctimes d’allau (DVA). Els primers cinc minuts se’ls han endut el Josep i la Maria.
La segona prova encara es podia complicar més. Per aprendre a dominar la tècnica de l’autodetenció a la neu, cada membre de la parella havia de lliscar muntanya avall i parar amb els piulets al costat d’una marca feta a la neu. Qui quedés més a prop s’enduia els altres cinc minuts. Un cop més ha estat la parella del Josep i la Maria qui s’ha fet amb el temps. Per pujar el nivell i generar competitivitat, el programa ha portat els guanyadors de l’edició del Mediterrani, el Cirera i el Tafalla, perquè competissin contra ells en una aposta per doblar o igualar el temps dels rivals. Si el Damià i el Dani guanyaven, podien aconseguir 10 minuts també.
La cursa els ha portat per camins de bosc plens de neu, fer una via d’escalada, aconseguir una peça de fusta i arribar a l’Església de Bagergue on els esperava la presentadora. Els vigents vencedors han aconseguit guanyar la prova en l’últim segon, sense endur-se cap benefici, però provocant que el Dani i el Damià sortissin l’endemà sense cap ajuda extra.
La gran final: una ruta a contrarellotge per arribar al cim
Les cartes estaven damunt la taula. Josep i Maria i Dani i Damià havien de donar-ho tot després de molts dies d’esforç i sacrifici. La prova consistia a sortir des del Port de la Bonaigua, pujar tres kilòmetres i canviar els esquís de muntanya per un altre equipament i fent servir els piulets. Esquiar sobre neu verge és molt complicat i haver d’anar obrint camí encara més.
Per si encara no fos prou, les penalitzacions aplicades al Dani i al Damià els farien anar aturant-se pel camí. El recorregut ha estat molt intens, amb la parella d’amics i companys de feina al davant amb poca distància amb la Maria i el Josep. Tot i els 10 minuts que els han anat dosificant els seus companys, els vencedors de La Travessa: expedició Ponent han estat el Dani i el Damià.
Un èxit en les audiències de la plataforma 3Cat
La Travessa és un dels bucs insígnia de la plataforma 3Cat i el seu èxit es consolida després d’aquesta tercera temporada. El reality d’aventures ha tancat la seva edició com el programa d’entreteniments més vist a la carta de 3Cat des que es va estrenar i acumula més de 700.000 reproduccions. A més a més, els dos vídeos més vistos a la carta són de La Travessa, que ja acumula més de 4 milions de reproduccions sumant les dues temporades anteriors.