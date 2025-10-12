La tercera temporada de La Travessa ja ha arribat a 3Cat. Les 10 parelles d’aventurers han encetat l’experiència que els portarà a recórrer 300 kilòmetres del territori català des de les Terres de Ponent fins a la Vall d’Aran. El reality d’aventures presentat per Laura Escanes travessa Catalunya de punta a punta en el recorregut més extrem fet fins ara. Aquest 9 d’octubre s’han publicat els tres primers capítols, el 16 i el 23 d’octubre se’n publicaran tres més respectivament i no serà fins al dia 28 que es descobrirà la parella guanyadora de la tercera temporada.
El primer capítol enceta a Ponent
El primer capítol, La Crida, posa el punt de partida per als 20 aventures i aventureres que posaran els seus cossos i ments a prova. El viatge comença a Ponent, damunt un vaixell de camí a la Badia dels Alfacs per trobar-se amb la presentadora. La primera ruta inclou caminar, nedar, pedalar, remar i escalar i el primer que havien d’aconseguir és una clau que els ajudarà a aconseguir els mapes de cada prova. Per aconseguir-la havien de nedar cap a les muscleres.
Un ensurt després de sortir de l’aigua
Un dels moments destacats ha estat després d’aquesta primera prova en què la Mireia ha patit una hipotèrmia i l’ha hagut d’atendre la infermera del programa. La concursant té una malaltia que quan fa molt fred la seva sang es va bloquejant, tot i que al final ha aconseguit recuperar-se.
La Ruth i la Clara, la parella de concursants del País Valencià, han quedat eliminades després de fer un temps de 7 hores i 23 minuts, tal com s’ha vist a l’inici del capítol següent. Aquesta segona etapa sortia del Parc Natural dels Ports, al Baix Ebre, començant per fer una via ferrada.
Un cop aconseguida la capsa que necessitaven, havien de caminar una ruta pels boscos dels ports de 5 kilòmetres. Després, començava l’ascens fins a Lo Portell en un recorregut amb més de 700 metres de desnivell. Més enllà de l’esforç físic i mental, calia tenir en compte la climatologia perquè els Ports estaven tots nevats. Al final, els guanyadors d’aquesta primera prova del dia han estat Dani i Damià.
L’endemà ha continuat l’aventura amb una prova d’espeleologia a la Cova del Garrofer, on dues parelles, –Dani i Damià i Sandra i Ona– havien d’aconseguir les cinc fitxes de color del seu equip per optar a endur-se el benefici. Els guanyadors han estat els nois, que han aconseguit les fitxes abans que elles i el benefici ha estat un escut per rebotar penalitzacions d’altres companys.
El tercer dia ha començat amb una ruta des de La Marbrera, una pedrera de la Terra Alta, on havien de buscar un mapa per a cada parella. Des d’allà havien de caminar entre dos punts que aparentment podien ser senzills fins a arribar al Dilema, una de les aturades en què han de decidir entre un dilema que pot beneficiar o anar en contra dels companys. Per trobar el següent mapa han continuat la ruta fins als estrets d’Arnes. La parella guanyadora de l’etapa van ser l’Ona i la Sandra i sumant els temps de les dues etapes, el Raül i la Martina s’han jugat l’eliminació amb l’Álvaro i la Mireia. La prova era una cursa de relleus dins el Barranc de Canaletes.
Al final, el Raül i la Martina han aconseguit quedar-se dins La Travessa després de superar la prova abans que els seus rivals. En el tercer capítol disponible s’ha revelat una informació que els concursants que no sabien. La parella formada per l’Ona i la Sandra amaga un secret: són cosines polítiques i família d’una parella que va participar a La Travessa expedició Pirineus, la Carme i el Xevi.
El tercer capítol amb la batalla de l’Ebre com a protagonista
La ruta del tercer capítol ha començat al Convent de Sant Salvador a l’Horta de Sant Joan, on va tenir lloc la batalla de l’Ebre, en una missió per equips. Des del convent havien de baixar la muntanya de camí a l’antiga estació per aconseguir les bicicletes i començar la ruta pedalant. A partir d’aquí la ruta fins al Dilema estava plena de proves que havien d’enfrontar les parelles dels dos grups. La part més exigent de la ruta eren 17 km de fortes pujades per la Serra de Pàndols fins a arribar a Corbera d’Ebre. Allà els esperava un joc encara podia sumar més temps per al seu equip, tot relacionat amb les Brigades Internacionals que van lluitar a la batalla de l’Ebre.
Després de sumar els temps de la jornada, han quedat parelles empatades, que han hagut de decidir a través dels vots dels participants. Al final, dues parelles s’han jugat l’eliminació després que la Maria i la Cristina se salvessin pels vots dels companys. En la prova d’eliminació el Pau i el Litus i l’Isaac i la Neus s’han jugat la continuació amb una prova de moure sacs. Qui tregui més sacs del color del seu equip en 15 colors guanya. El resultat d’aquest joc es descobrirà en el pròxim capítol de la temporada, que arribarà el 16 d’octubre, un total de tres capítols nous.
Una molt bona rebuda per part dels espectadors
L’estrena de la tercera temporada ha agradat molt entre els espectadors de La Travessa. En les seves primeres 24 hores a la plataforma 3Cat ha registrat 40.000 reproduccions. El primer capítol suma 24.000 reproduccions, un 79% més que l’anterior temporada. A més a més, 18.000 dispositius únics van connectar el dia de l’estrena, aquest dijous 9 d’octubre.