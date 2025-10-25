El final de La Travessa: expedició Ponent s’acosta. Els aventurers i aventureres tenien un repte al davant: superar totes les proves i recórrer més de 300 km de territori de sud a nord de Catalunya. L’etapa final i que mostrarà qui és la parella guanyadora coronant-se a la Vall d’Aran no arribarà fins al dia 28 d’octubre, moment en què s’estrenarà a la plataforma 3Cat els dos últims capítols.
Abans, però, els espectadors han pogut veure els primers nou capítols de la temporada, els tres últims s’han estrenat aquest dijous 23 d’octubre. El viatge va començar a la Badia dels Alfacs, a les Terres de l’Ebre, on els espectadors van veure la duresa d’aquest repte, amb les primeres expulsions, etapes complicades i problemes per als participants, de fet, la Mireia va patir una hipotèrmia i va ser intervinguda pels serveis mèdics de La Travessa. Com ha continuat el programa i quina és la situació actual dels concursants abans de descobrir qui és la parella guanyadora?
Jocs d’estratègia i molta força mental
El tercer capítol va acabar amb la prova d’eliminació en què el Pau i el Litus i l’Isaac i la Neus van jugar-se la continuació amb una prova de moure sacs. Qui treia més sacs del color del seu equip en 15 minuts guanyava. No ha estat fins al quart capítol, l’Horitzó, que s’ha pogut saber el resultat.
El Pau i el Litus van aconseguir salvar-se, donant per iniciada una nova etapa a la presa del Pantà de Riba-roja. Aquí, la ruta començava amb un dilema, començar a caminar amb el mapa o buscar unes capses dins l’aigua amb premis. El camí consistia a vorejar el riu fins a l’embarcament, agafar el caiac i remuntar l’embasament fins a l’antic poble de Faià. Com era d’esperar, el programa no els hi posaria gens fàcil. Allà havien de pujar el castell de Faió i travessar el riu amb una tirolina. El problema de tot plegat és que esperar un a un per poder creuar els faria perdre temps en el seu comptador particular.
Els arbres fruiters del Segrià, protagonistes de l’etapa
El camí continuava cap al mirador de l’Ebre, on els esperava la presentadora, en una pujada molt forta i dura on s’ha vist patir molt les parelles. De fet, la Cris i el Josep han patit una petita crisi per les friccions i les tensions acumulades dels darreres dies. Els primers a arribar havien estat el Dani i el Damià, però la penalització del Litus i el Pau els ha fet baixar posicions. En el joc de benefici, per tant, han competit el Victor i l’Alicia contra el Josep i la Cris, en un joc mental. La segona parella va aconseguir fer-se amb la recompensa. L’etapa de l’endemà començava a Torres de Segre. Allà havien de buscar entre les fileres d’arbres fruiters les banderoles amb els mapes per seguir la ruta. Un cop els obtenien calia arribar fins a l’antic poble ibèric de Genò, continuant la ruta fins al canal i fins a trobar el següent mapa en una plantació d’arbres fruiters.
Per fer-ho calia unir dues cordes entre arbres amb un tros de tela del color de la parella i en el punt en què es crea la X, allà tenien enterrada la capsa amb el seu mapa. La ruta continuava per un camí de 4,5 kilòmetres seguint el canal de Seròs i vorejant el pantà d’Utxesa fins al cercle groc on els esperava la presentadora. Les guanyadores han estat l’Ona i la Sandra, que havien estat una mica criticades per l’ús particular del criptex -podien restar-se minuts i així escalar posicions en la classificació-.
La prova d’eliminació, ubicada a Alcarràs, ha enfrontat la Martina i el Raül contra el Pau i el Litus en què havien de trobar 33 capses -on es poden guarda 18 kg de fruita-, amagades dins una enorme estructura de capses. El resultat de la prova, però, ha eliminat la parella formada per la Martina i el Raül.
Una torre de defensa i una prova d’eliminació per equips
El cinquè capítol de La Travessa, titulat La tria, ha portat les parelles a La Baronia de Sant Oïsme, a la Noguera. Allà han començat l’etapa des de la torre de defensa, on un membre de la parella donava indicacions per trobar el mapa amb la ruta. El dilema, en aquesta ocasió, es trobava dins la ruta, en què hi havia dos camins que podien decidir, si triaven el correcte, podien estalviar-se 30 minuts. Per sort, tots van escollir les opcions correctes. Al Pantà de Camarasa els esperava un dilema de la presentadora, abans de continuar la ruta de 10 kilòmetres amb bicicleta gins al final d’etapa que han guanyat el Dani i el Damià, dos potencials guanyadors.
La part més tensa és que la prova d’eliminació i la de benefici l’han jugat de manera conjunta. Això que vol dir? El Dani i el Damià, que havien de competir per una recompensa amb l’Ona i la Sandra, han hagut de fer equip amb una parella que jugaria l’eliminació. Ells han triat la Maria i la Cris, i l’Ona i la Sandra han anat amb el Victor i l’Alicia. A Pantà de Terradets havien de fer una cursa de relleus memoritzant un missatge que s’havien d’anar passant. L’últim aventurer havia de resoldre la cadena, formada per imatges i colors, i col·locar-la en un panell en l’ordre correcte. Ha estat en el sisè capítol quan s’ha resolt l’enigma de la prova per equips.
El Victor i l’Alicia han estat la parella eliminada, un dels comiats més emotius de la temporada perquè tots els aventurers han coincidit que eren una molt bona parella i que la seva competició era molt sana. Fins i tot Laura Escanes no ha pogut ocultar les llàgrimes quan els ha fet saber el resultat final veient la reacció de l’Alicia, molt emocionada per haver de dir adeu a l’experiència.
Una etapa amb meteorologia molt complicada i accidents
La gran protagonista del sisè capítol ha estat la pluja. L’etapa ha començat amb una meteorologia molt complicada per als concursants. Des de Talarn, al Pallars Jussà, han rebut una notícia complicada: l’etapa es faria en solitari. Les parelles se separarien entre aquells que feien la ruta caminant i els que la feien en bicicleta. L’única parella que s’ha pogut mantenir unida han estat el Dani i el Damià, que com a vencedors de la prova per equips i de benefici, han triat la bici i anar tots dos junts. Ara bé, les carretes mullades per la pluja han provocat que el Dani tingués un accident quan estava pedalant per una zona amb sotracs. Només caure de la bici ha vist com tenia ferides profundes a les mans i l’equip mèdic l’ha hagut d’atendre, aturant el seu comptador.
La segona part de l’etapa, un cop arribaven al poble de Salàs de Pallars, havien de trobar entre les botigues-museu ambientades en els anys 70, objectes moderns que els servissin per formar un missatge. La ruta seguia direcció al pantà, però per arribar al mapa amb el camí, necessitaven creuar a l’altra banda del pantà amb el caiac. Aquí el Pau i el Litus tenien cert avantatge perquè coneixien la zona. L’últim tram consistia a vorejar el pantà per un camí de 3 km ple de fang fins al cercle groc on els esperava la presentadora.
La prova d’eliminació fa trontollar les parelles
El conflicte, però, no s’acabava aquí. Les últimes quatre persones que havien arribat al cercle eren les que se sotmetrien a l’eliminació, perquè el veredicte de la prova era individual. El Josep, la Sandra i les dues Cris havien de superar una prova noctura a la Pobla de Segur seguint la tradició de les falles. Què havien de fer? Pujar el cim, buscar la teia per encendre el fallaire i un cop ho tinguin, tornar al cim i entrar dins el cercle groc. El problema es que el Josep i la Cris eren parella dins el concurs, però si un d’ells no superava la prova, la seva parella es podia trencar. En el setè capítol s’ha pogut veure que els vencedors han estat el Josep i la Sandra, per tant, les dues Cris han quedat fora i ara hi ha l’oportunitat de crear una parella nova: el Josep i la Maria, la parella de la Cris que també s’ha quedat sola.
L’etapa més llarga de la història de ‘La Travessa’
El setè capítol de La Travessa ha portat els concursants al límit. La nova tongada de capítols disponibles a la plataforma 3Cat abans de l’estrena dels dos episodis finals s’endinsa en el compte enrere per conèixer la parella guanyadora, però abans, els aventurers han hagut d’endinsar-se pels Pirineus en l’etapa més llarga de la història del concurs. La ruta ha començat al Congost de Collegats i per trobar el mapa havien de travessar el riu dins una cistella penjada d’un cable. Ara bé, la prova ha estat més accidentada del que s’esperaven. Les indicacions dels responsables eren clares, no agafar-se al cable, només a la corda, però la Maria, en un descuit, s’ha enganxat la mà amb una de les rodes de la gavineta.
L’equip mèdic de La Travessa se l’ha endut a l’hospital més proper perquè la ferida era més greu del que es pensaven, alhora que els companys continuaven amb la prova i el seu nou company, el Josep, feia la prova tot sol. Més tard, les bones notícies han arribat perquè la Maria ha pogut reincorporar-se. Els primers tres kilòmetres de ruta van pel congost, fins que ha començat el tram de pujada de 7 kilòmetres on podien trobar el següent mapa. Les parelles, però, tenien rutes diferents per arribar a diverses poblacions, amb trams molt durs i de gran exigència, ben bé 20 kilòmetres cadascun de camins de muntanya plens de fang. Cada parella s’aturaria, però, en un lloc diferent per passar la nit abans de continuar l’etapa l’endemà.
Les condicions han estat molt dures en aquest episodi. Bona part dels concursants estaven malalts, amb febre i patint les conseqüències de tants dies caminant sota condicions extremes, xops i amb canvis de temperatura. Totes quatre parelles han superat l’etapa, una de les més dures de tota la història del programa, però qui s’ha endut la victòria en aquesta ruta?
Traïcions i beneficis
El vuitè capítol ha continuat amb el resultat de l’etapa anterior. El dilema que els havia proposat Laura Escanes era la possibilitat d’escollir si l’etapa seria de benifici o d’eliminació si cap parella traia els seus companys. Per un cop, van decidir fer equip i triar la etapa de benefici. Els guanyadors de l’etapa, Dani i Damià, s’enfrontaven a l’Ona i la Sandra en una prova duríssima que els ha fet patir moltissim: una cursa pel Pantà de Sallent que van superar in extremis el Dani i el Damià. El gran benefici? Poder descansar un dia sencer i saltar-se l’etapa que farien els seus companys. A mesura que avancaven els dies, les lesions i les malalties han estat una constant entre els aventurers. Les altrs tres parelles van haver de començar la ruta per un camí de boscos, corriols fins arribar a Sopeira, a l’Alta Ribagorça. Allà, el Josep i la Maria i el Litus i el Pau van haver de jugar-se la continuitat a La Travessa amb una prova al Pantà d’Escales. El repte era extrem: una cursa amb els caiacs, pujar fins a dalt de la presa, baixar per unes escales excavades a la rosa i pedalar fins al final. D’aquí en van sortir els primers semifinalistes: el Josep i la Maria, el Dani i el Damià, i l’Ona i la Sandra.
Una prova eliminatòria per arribar a la gran final de ‘La Travessa’
S’acosta el final de La Travessa i el capítol nou és un clar exemple del canvi del paisatge. De l’inici a la Badia dels Alfacs els aventurers s’han traslladat a la neu de la Vall d’Aran, però abans, havien de superar la primera etapa de la prova eliminatòria repartida en dos dies. Només queden tres parelles que estan a un pas de la final. L’etapa, sense cartes de benefici ni penalització, va començar al poble de Pont de Suert, des d’on havien de superar un joc per obtenir el mapa i començar la ruta. L’etapa prometia ser extrema, amb un camí fins al cim de la muntanya als afores del poble i una vida ferrada complicadíssima que ha mostrat el pitjor caràcter dels concursants: estratègies per endarrerir els companys i la insistència de dues concursants per avançar els altres i no quedar-se les últimes. Un cop superat, el següent mapa els portava de baixada cap al poble amb 15 km de desnivell pedalant amb la bicicleta per camins complicats. El camí els havia de conduir a l’Esglèsia de Santa Eulàlia d’Erill la Vall, on estava el mapa que els portaria fins a Sant Quirc de Taüll.
L’equip mèdic comunica una decisió molt dura per a una parella
L’endemà els esperava la prova més exigent des de l’estació d’esquí de Boï de Taüll, però una de les parelles no podria continuar el seu camí. Després d’avaluar les lesions, Laura Escanes els va comunicar la decisió de l’equip: la Sandra no podia continuar per seguretat i per tant, ella i l’Ona havien d’abandonar el concurs quan estaven a punt de ser finalistes.
Per aquesta baixa, La Travessa va recuperar els últims eliminats, el Pau i el Litus, que es van enfrontar als semifinalistes en una prova d’alt impacte: un recorregut al voltant de l’estació fins a pujar al pic de la muntanya, aconseguir els esquís i tornar a baixar fins al cercle groc, que decidiria les dues parelles finalistes. Qui ho aconseguirà? El concurs manté la incògnita fins al dia 28 d’octubre, moment en què es publicaran els capítols que queden a la plataforma 3Cat i es descobrirà la parella guanyadora de la tercera temporada.