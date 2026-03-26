Jair Domínguez i Neus Rossell formaran part de la primera edició de La Travessa VIP, la quarta temporada del programa d’aventures que presenta Laura Escanes a 3Cat. La cadena ha volgut fer un gir al format perquè tinguin concursants famosos, un detall que marcarà la diferència i que pot cridar encara més l’atenció. Si ja estaven fent audiències increïbles amb els anònims, ara amb ells poden superar el rècord que havien assolit. Raquel Sans i Miki Núñez, The Tyets, dos dels germans Casas, Laia Palau i Víctor Sada… el càsting és potent.
Després de les primeres declaracions de la presentadora del TN de TV3, en les quals assegura que ho donarà tot malgrat ser la més gran dels aspirants, ara ha estat el torn de l’humorista i locutor. Com ha acabat el Jair en aquesta tessitura? Ho ha explicat en una intervenció molt divertida a Ràdio Flaixbac. Aquí, ha reconegut que el seu objectiu no és gaire ambiciós: “Sabeu que soc zero competitiu, el meu objectiu és no quedar últim“, ha etzibat.
Sorprenentment, va acceptar la proposta de la cadena sense saber a què s’enfrontava: “A mi em van dir si volíem anar a La Travessa i vaig dir que no sabia què era, però que endavant. Sí home, i tant, que en tinc ganes perquè sempre és divertit“, ha dit. Ara bé, no se l’ha sentit gaire convençut… De fet, ha reconegut que no té ni idea d’on aniran a gravar encara que ja s’ha fet públic perquè han filtrat que l’escenari d’aquesta edició serà Mallorca: “No sé on anirem a gravar, no en sé res… ja em diran a on em fiquen”.
Jair Domínguez, sense moltes qualitats per a La Travessa
Com molts podien sospitar, ha estat la seva parella qui l’ha convençut per anar de concursants a aquest reality: “Jo aniré per allà a córrer, seguiré la Neus perquè és ela la que sap córrer per la muntanya. Jo… jo faré el que pugui“. Fa anys que fa muntanyisme, així que creu que pot caminar per on sigui. Ara bé, altres qualitats? No creu tenir-ne moltes: “Abans de sortir amb la Neus jo no era gens muntanyista, era més de platja i de bar. La meva era una vida més contemplativa. Ara he recuperat les ganes de caminar i córrer de quan era un nen ple d’esperança“, ha reconegut.
Jair Domínguez no té clar que puguin arribar a la final perquè hi ha molta competència: “Veig que entre els companys hi ha campiones d’Espanya de gimnàstica rítmica, les dues que van sempre de neoprè, el Víctor Sada i la Laia Palau que són dos jambos que et foten un clatellot i et vesteixen de torero”.
La parella formarà part d’un càsting potent que pot enganxar els teleespectadors de 3Cat, preparats per a una nova aventura que arribarà al catàleg de la plataforma la pròxima tardor.