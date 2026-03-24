3Cat ha estrenat amb polèmica, aquest diumenge, els tres primers capítols de Dia U. L’última gran coproducció del grup audiovisual català ha generat un autèntic terrabastall a les xarxes socials, amb un munt de crítiques cap a TV3 per haver invertit tants diners en una sèrie de Prime Video -que ja havia estrenat aquesta plataforma la setmana anterior- rodada en castellà malgrat haver estat gravada a Barcelona i tenir actors catalans. Sentir-los doblats i amb un doblatge que han descrit com “horrorós” no té cap mena de sentit, una disglòssia que ha fet enfadar: “Quina vergonya“. Tenint en compte que l’audiència tampoc no els ha acompanyat, amb uns números molt baixos, sembla que aquesta ficció els aportarà més maldecaps que una altra cosa.
Sobta que hagin emès tres capítols diumenge a la nit, una manera de treure-se-la de sobre? El primer va obtenir un 11,2% del share gràcies als 209.000 teleespectadors de mitjana. Ara bé, aquesta xifra va anar baixant fins a un fluix 7,7% del tercer amb només 79.000 persones darrere la pantalla. I això que aquesta és una gran producció, d’aquelles de gran pressupost i grans actors… L’argument no està malament, ja que en aquesta sèrie ambientada en el Mobile World Congress (MWC) s’explora la complexa relació entre la tecnologia i la humanitat en l’era digital i exhibeix la força innovadora i tecnològica de Barcelona. No ajuda que sigui lenta i amb un guió que fa que costi saber cap a on avançarà la història.
Els teleespectadors posen el crit al cel pel doblatge al català de la sèrie de 3Cat
Com dèiem, la principal crítica que ha obtingut té a veure amb el doblatge que han fet. La ficció compta amb la participació de 3Cat, encara que hagi estat produïda per Zebra produccions, NewCo Audiovisual i Documentales de Canarias amb la producció associada de la Fundació Mobile World Capital. Acostuma a passar amb les coproduccions com aquesta que emet Prime Video, que acaben sent rodades en castellà. El problema? Que la major part del càsting és català i que, a més a més, ha estat gravada a Barcelona. I el problema ja no és tant en David Selvas o l’Àgata Roca doblant-se a si mateixos al català o l’Iván Massagué amb la veu d’un altre actor, sinó que 3Cat accepti posar diners en la producció d’una sèrie en castellà que acaba provocant aquest tipus de situacions.
Des de TV3 defensen la seva participació en grans produccions com aquesta, ja que troben importantíssim formar part de projectes grans per continuar sent un motor de la indústria audiovisual catalana i ampliar el seu catàleg per tal de poder competir amb altres plataformes. El director de TV3, Sigfrid Gras, va reconèixer en la roda de premsa de presentació de les novetats de ficció que hi havia “certes tibantors” en les negociacions sempre pel tema de l’idioma i la data d’emissió. La seva capacitat d’influència és molt menor a la dels altres socis, en aquests casos, ja que els altres hi inverteixen més i tenen més força a l’hora de decidir l’idioma. Ara bé, també van insistir que cada cop tenen més força per demanar que es gravin més capítols en català i que la nostra llengua hi tingui un paper més clau.
Entre les crítiques que els han dedicat? Un crit al cel unànime per demanar que deixin d’invertir en sèries que menyspreen el català: “Una sèrie amb la majoria d’actors catalans, rodada a Barcelona però gravada en castellà i doblada al català. Quina vergonya, 3Cat“. “Actors catalans fent una pel·lícula en castellà, amb diners de TV3, que després han de doblar-la al català. Provincianisme en estat pur. Fa pena veure actors catalans que els seus llavis no van d’acord amb la veu“, “Què és això? Demencial!“, “És que a més el doblatge és horrorós” o “Som tan terriblement provincians. Actors catalans, equip català i com filmarem la cosa? Doncs en castellà. Aneu a la merda”, són alguns dels molts missatges d’aquest estil que s’han publicat en les últimes hores.
Més crítiques cap a 3Cat per formar part d’una coproducció que, a la seva plataforma, només ofereix el doblatge en català.