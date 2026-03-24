3Cat ha estrenado con polémica, este domingo, los tres primeros capítulos de Dia U. La última gran coproducción del grupo audiovisual catalán ha generado un auténtico revuelo en las redes sociales, con un montón de críticas hacia TV3 por haber invertido tanto dinero en una serie de Prime Video -que ya había estrenado esta plataforma la semana anterior- rodada en castellano a pesar de haber sido grabada en Barcelona y contar con actores catalanes. Escucharlos doblados y con un doblaje que han descrito como «horroroso» no tiene ningún sentido, una diglosia que ha hecho enfadar: «Qué vergüenza«. Teniendo en cuenta que la audiencia tampoco los ha acompañado, con unos números muy bajos, parece que esta ficción les aportará más dolores de cabeza que otra cosa.

Sorprende que hayan emitido tres capítulos el domingo por la noche, ¿una manera de quitársela de encima? El primero obtuvo un 11,2% del share gracias a los 209.000 televidentes de media. Ahora bien, esta cifra fue bajando hasta un flojo 7,7% del tercero con solo 79.000 personas detrás de la pantalla. Y eso que esta es una gran producción, de aquellas de gran presupuesto y grandes actores… El argumento no está mal, ya que en esta serie ambientada en el Mobile World Congress (MWC) se explora la compleja relación entre la tecnología y la humanidad en la era digital y exhibe la fuerza innovadora y tecnológica de Barcelona. No ayuda que sea lenta y con un guion que hace que cueste saber hacia dónde avanzará la historia.

Mireia Oriol se suma al càsting de Dia U | TV3

Los televidentes claman al cielo por el doblaje al catalán de la serie de 3Cat

Como decíamos, la principal crítica que ha obtenido tiene que ver con el doblaje que han hecho. La ficción cuenta con la participación de 3Cat, aunque haya sido producida por Zebra producciones, NewCo Audiovisual y Documentales de Canarias con la producción asociada de la Fundación Mobile World Capital. Suele pasar con las coproducciones como esta que emite Prime Video, que acaban siendo rodadas en castellano. ¿El problema? Que la mayor parte del reparto es catalán y que, además, ha sido grabada en Barcelona. Y el problema ya no es tanto en David Selvas o Àgata Roca doblándose a sí mismos al catalán o Iván Massagué con la voz de otro actor, sino que 3Cat acepte poner dinero en la producción de una serie en castellano que acaba provocando este tipo de situaciones.

Desde TV3 defienden su participación en grandes producciones como esta, ya que consideran importantísimo formar parte de proyectos grandes para seguir siendo un motor de la industria audiovisual catalana y ampliar su catálogo para poder competir con otras plataformas. El director de TV3, Sigfrid Gras, reconoció en la rueda de prensa de presentación de las novedades de ficción que había «ciertas tensiones» en las negociaciones siempre por el tema del idioma y la fecha de emisión. Su capacidad de influencia es mucho menor que la de los otros socios, en estos casos, ya que los otros invierten más y tienen más fuerza a la hora de decidir el idioma. Ahora bien, también insistieron en que cada vez tienen más fuerza para pedir que se graben más capítulos en catalán y que nuestra lengua tenga un papel más clave.

¿Entre las críticas que les han dedicado? Un clamor unánime para pedir que dejen de invertir en series que menosprecian el catalán: «Una serie con la mayoría de actores catalanes, rodada en Barcelona pero grabada en castellano y doblada al catalán. Qué vergüenza, 3Cat«. «Actores catalanes haciendo una película en castellano, con dinero de TV3, que después tienen que doblar al catalán. Provincianismo en estado puro. Da pena ver actores catalanes que sus labios no van de acuerdo con la voz«, «¿Qué es esto? ¡Demencial!«, «Es que además el doblaje es horroroso» o «Somos tan terriblemente provincianos. Actores catalanes, equipo catalán y ¿cómo filmamos la cosa? Pues en castellano. Váyanse a la mierda», son algunos de los muchos mensajes de este estilo que se han publicado en las últimas horas.

Una sèrie amb la majoria d’actors catalans, rodada a Barcelona, però grabada en castellà i doblada al català. Quina vergonya, 3Cat! #DiaU3cat — Oriol Canal (@oriolhorta) March 22, 2026

Actors catalans fent una pel·lícula en castellà, amb diners de TV3, que després han de doblar-la al català. Provincianisme en estat pur.

Fa pena veure actors catalans que els seus llavis no van d’acord amb la veu.#DiaU3Cat — Albert Castany 🎗 (@castany) March 23, 2026

Què és això? Una nova sèrie a #TV3 (@som3cat) ambientada a Barcelona, amb actors catalans, rodada en castellà, doblada al català i per postres em sembla que les veus no són les dels actors. Demencial!!! @DoblatgeCatala #DiaU3Cat — Marga Mateu 💜🦩🌾🌊 (@LaMateu) March 23, 2026

És que a més el doblatge és horrorós #DiaU3Cat — McCagonlow  (@McCagonlow) March 22, 2026

Som tan terriblement provincians… actors catalans, equip català i com filmarem la cosa?… doncs en castellà. Neu a la merda. #DiaU3cat — Guillem (@karkinyolis) March 22, 2026

En serio faran tres episodis seguits? Com es nota que algú ha cobrat molts calers, ja esta feta la serie i li es igual audiencia i horaris, lamentable #DiaU3Cat — RuDi HC (@putolokko) March 22, 2026

Más críticas hacia 3Cat por formar parte de una coproducción que, en su plataforma, solo ofrece el doblaje en catalán.