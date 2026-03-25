Raquel Sans ha concedido la primera entrevista desde que se supo que será concursante de La Travessa, el concurso de aventuras que presenta Laura Escanes en 3Cat. Nadie esperaba que ficharan a una presentadora del TN y, mucho menos, que la emparejaran con Miki Núñez. Ahora que los fans del programa han superado la sorpresa inicial, había ganas de saber más detalles de uno de los fichajes más comentados de esta primera edición VIP con famosos. La periodista ha hablado de ello en una intervención en La tarda de Catalunya Ràdio que ha servido para conocer cómo le llegó la oferta, si se ve preparada, dónde grabarán el programa y cuántos días tendrá que ausentarse de los informativos para poder ir a grabar el reality.

Hasta ahora, solo conocíamos su faceta seria de presentadora de los telediarios de la cadena pública. Pues parece que, detrás de este papel, se esconde una mujer muy deportista y competitiva. Ha hecho gracia que reconozca que no entiende por qué ha sorprendido que aceptara la propuesta: «¿Pero por qué ha sorprendido? Yo siempre he hecho deporte, toda la vida, y no veo incompatible trabajar en el TN e ir a La Travessa«. Y aquí ha habido un pequeño dardo hacia su compañero y amigo del TN: «Si me dices Xavi Coral, que es anti-deporte y cuyo deporte favorito es estar en el sofá tal como reconoce abiertamente… Eso sí que me sorprendería, que fuera él, pero no alguien que hace deporte como Helena García Melero o yo», dijo bromeando.

Raquel Sans ha confesado que su fichaje ha sido bastante de última hora, ya que lo cerraron hace solo quince días. ¿Y cómo es que pensaron en ella? «Me dijeron que tenía la fama de atreverme a todo y me quedé un poco sorprendida, les dije que tenía que estudiármelo». Ella había visto algunas escenas del programa, pero sí le habían dicho varias personas que la competición se había ido endureciendo. ¿Como concepto? Estaba muy motivada: «Me gusta el deporte y la naturaleza, he hecho deporte de equipo e individual, soy competitiva… Pensé que podía ser divertido ir a La Travessa, ya que me permite combinar el deporte, que me va muy bien para mantener el equilibrio, y conocer gente nueva porque no conozco a muchas de las parejas«.

Raquel Sans y Miki Núñez formarán pareja en La Travessa | Instagram

Raquel Sans, la concursante de mayor edad de la cuarta edición de La Travessa

La presentadora es consciente de que es la más veterana de los que se presentan, pero no le da miedo: «Eso si me lo hubieran ofrecido cuando tenía 20 o 30 años, te hubiera dicho que tal vez tenía oportunidades de ganar, pero ahora mismo… voy a terminar. Hago pareja con Miki Núñez, que es muy competitivo, nos hemos conocido y tenemos bastantes puntos en común porque nos gusta mucho ganar y somos tercos los dos. Intentaremos ganar, pero yo no prometo nada«. De hecho, dice que le ha pedido perdón a Miki: «Le he dicho que me sabe mal que le haya tocado el carroza del grupo, pero también le he dicho que tengo otros atributos y otra determinación. Compensaremos por donde podamos e intentaremos pasárnoslo bien».

A ellos no les han dicho ni siquiera a dónde irán para que sea todo sorpresa, pero los compañeros de la radio se han chivado: «Grabaréis en Mallorca el próximo mes de mayo». Será entonces cuando Raquel Sans tenga que abandonar el TN, pero sorprendentemente las grabaciones solo durarán 15 días: «Será intenso«. De momento, lo único que sabe es que tendrá que practicar kayak, escalada o bicicleta. La buena noticia para ella es que tiene experiencia en todos estos deportes: «He sido de querer probar todos los deportes, nada me da miedo, aunque no sea buenísima en ninguno de los deportes que practico. Mi atributo principal es que puedo ser atrevida. Ahora, también sé que voy con un grupo que están fuertes y yo, con la edad, pues me he dado cuenta de que el cuerpo no me aguanta como antes».

«Yo había hecho mucha bici de montaña, he hecho esquí, he hecho escalada, frontón, corro… pero te hablo de hace muchos años. Además, que después tuve una parada importante cuando tuve a mis hijos que coincidió con mi marcha a Washington. Justo estaba recuperando la cosa, pero la idea es que nos lo pasaremos muy bien que estoy convencida«. También le hace gracia, dice, poder ver la dinámica de un programa tan bonito como este desde dentro.

Hacerlo en pareja ha sido clave para que aceptara: «No deja de ser un crecimiento para ti. Si hubiera sido yo sola, no hubiera ido. Yo voy a pasármelo bien, a poder estar en contacto con la naturaleza, a poder hacer deporte… Creo que es una buena fórmula». Ha reconocido, sin embargo, que no se imaginaba en un concurso así: «Qué va… pero también ha sido una sorpresa en los grupos de WhatsApp de la tele, a los que no les había podido decir nada». En esta conversación, ha intervenido telefónicamente su amiga Lídia Heredia desde Washington que le ha deseado ánimos: «Tú puedes con todo y estás capacitada para ganar. Eres determinada, terca… pero sabes trabajar en equipo y con Miki hará una pareja estupenda. Ella tiene el atributo del sentido del humor y, en situaciones extremas, más vale eso que un músculo de más o de menos».