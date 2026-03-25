Raquel Sans ha concedit la primera entrevista des que se sabés que serà concursant de La Travessa, el concurs d’aventures que presenta Laura Escanes a 3Cat. Ningú no s’esperava que fitxessin una presentadora del TN i, encara menys, que fessin que formés parella amb el Miki Núñez. Ara que els fans del programa han superat la sorpresa inicial, hi havia ganes de saber més detalls d’un dels fitxatges més comentats d’aquesta primera edició VIP amb famosos. La periodista n’ha parlat en una intervenció a La tarda de Catalunya Ràdio que ha servit per conèixer com li va arribar l’oferta, si es veu preparada, on gravaran el programa i quants dies haurà d’absentar-se dels informatius per poder marxar a gravar el reality.
Fins ara, només coneixíem la seva faceta seriosa de presentadora dels telenotícies de la cadena pública. Doncs sembla que, darrere d’aquest paper, s’amaga una dona molt esportista i competitiva. Ha fet gràcia que reconegui que no entén per què ha sorprès que acceptés la proposta: “Però per què ha sorprès? Jo sempre he fet esport, tota la vida, i no veig incompatible treballar al TN i anar a La Travessa“. I aquí hi ha hagut un petit dard cap al seu company i amic del TN: “Si em dius el Xavi Coral, que és l’antiesport i de qui el seu esport preferit és estar al sofà tal com reconeix obertament… Allò sí que em sorprendria, que hi anés ell, però no algú que fa esport com l’Helena García Melero o jo”, ha dit tot fent broma.
Raquel Sans ha confessat que el seu fitxatge ha estat bastant d’última hora, ja que el van tancar fa només quinze dies. I com és que han pensat en ella? “Em van dir que tenia la fama d’atrevir-me a tot i em vaig quedar una mica sobtada, els vaig dir que havia d’estudiar-m’ho”. Ella havia vist algunes escenes del programa, però sí que li havien dit diverses persones que s’havia anat endurint la competició. Com a concepte? Estava molt motivada: “M’agrada l’esport i la natura, he fet esport d’equip i individual, soc competitiva… Vaig pensar que podia ser divertit anar a La Travessa, ja que em permet combinar l’esport, que em va molt bé per mantenir l’equilibri, i conèixer gent nova perquè no conec moltes de les parelles“.
Raquel Sans, la concusant de més edat de la quarta edició de La Travessa
La presentadora és conscient que és la més veterana dels qui es presenten, però no li fa por: “Això si m’ho haguessin ofert quan tenia 20 o 30 anys, t’hagués dit que potser tenia oportunitats de guanyar, però ara mateix… vaig a acabar. Faig parella amb el Miki Núñez, que és molt competitiu, ens hem conegut i tenim bastants punts en comú perquè ens agrada molt guanyar i som tossuts els dos. Intentarem guanyar, però jo no prometo res“. De fet, diu que li ha demanat perdó al Miki: “Li he dit que em sap greu que li hagi tocat la carrossa del grup, però també li he dit que tinc altres atributs i una altra determinació. Compensarem per on podrem i intentarem passar-nos-ho bé”.
A ells no els han dit ni tan sols a on aniran perquè sigui tot sorpresa, però els companys de la ràdio s’han xivat: “Gravareu a Mallorca el pròxim mes de maig”. Serà llavors quan la Raquel Sans hagi d’abandonar el TN, però sorprenentment les gravacions només duraran 15 dies: “Serà intens“. De moment, l’única cosa que sap és que haurà de practicar kayak, escalada o bicicleta. La bona notícia per a ella és que té experiència en tots aquests esports: “He estat de voler provar tots els esports, res no em fa por, encara que no sigui boníssim a cap dels esports que practico. El meu atribut principal és que puc ser atrevida. Ara, també sé que vaig amb un grup que estan forts i jo, amb l’edat, doncs m’he adonat que el cos no m’aguanta com abans”.
“Jo havia fet molta bici de muntanya, he fet esquí, he fet escalada, frontón, corro… però et parlo de fa molts anys. A més a més, que després vaig tenir una aturada important quan vaig tenir els meus fills que va coincidir amb la meva marxa a Washington. Tot just estava recuperant la cosa, però la idea és que ens ho passarem molt bé que n’estic convençuda“. També li fa gràcia, diu, poder veure la dinàmica d’un programa tan bonic com aquest des de dins.
Fer-ho en parella ha estat clau perquè acceptés: “No deixa de ser un creixement per a tu. Si hagués estat jo sola, no hi hagués anat. Jo vaig a passar-m’ho bé, a poder estar en contacte amb la natura, a poder fer esport… Crec que és una bona fórmula”. Ha reconegut, però, que no s’imaginava en un concurs així: “Què va… però també ha estat una sorpresa en els grups de WhatsApp de la tele, als qui no els havia pogut dir res”. En aquesta conversa, ha intervingut telefònicament la seva amiga Lídia Heredia des de Washington que li ha desitjat ànims: “Tu pots amb tot i estàs capacitada per guanyar. Ets determinada, tossuda… però saps treballar en equip i amb el Miki farà una parella estupenda. Ella té l’atribut del sentit de l’humor i, en situacions extremes, més val això que un múscul de més o de menys”.