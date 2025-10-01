La vicepresidenta primera del Parlament, Raquel Sans, d’ERC, deixarà la primera línia política quan acabi aquesta legislatura, tal com ha explicat en una entrevista aquest dimecres al ‘Diari de Tarragona’.
Sans ha confirmat que, un cop esgoti aquesta etapa parlamentària, tornarà al sector privat. Sans va ser cap de llista d’ERC a les eleccions del 12 de maig de 2024 per Tarragona, a més de portaveu de la formació.
En l’entrevista publicada aquest dimecres, Sans ha destacat que “de la política cal saber-ne entrar i sortir”, afegint que cal donar a pas a persones i idees noves. “Mentre sigui vicepresidenta del Parlament m’hi deixaré la pell, però tornaré al que he fet tota la meva vida: treballar en el sector privat”, ha afegit, assegurant que descarta presentar-se algun dia com a alcaldable a Tarragona.
Sans també va ser candidata a la vicepresidència d’ERC dins de la llista de Nova Esquerra Nacional, en el congrés del partit que va tenir lloc ara fa un any. De fet, l’anunci de la seva renúncia arriba l’endemà de la conferència del president d’ERC, Oriol Junqueras, d’aquest dimarts.
Altres canvis a ERC
Junqueras va presentar-se oficialment com a candidat a la presidència de la Generalitat, amb la condició que li apliquin l’amnistia o bé un indult sobre la seva inhabilitació per la condemna per malversació per l’1-0, que encara està vigent.
En el discurs de Junqueras d’aquest dimarts, va reclamar una “nova entesa nacional per defensar la democràcia i l’estat del benestar”. A més, va aprofitar per reclamar un nou sistema de finançament i un nou sistema de governança del sistema aeroportuari per tenir “plenitud de la nació”. Per a Junqueras, “aquest país necessita un nou pacte social, un pacte de rendes” que serveixi per millorar els salaris i evitar que la competitivitat de l’economia es basi en salaris baixos.