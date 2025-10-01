La vicepresidenta primera del Parlamento, Raquel Sans, de ERC, dejará la primera línea política cuando acabe esta legislatura, tal como ha explicado en una entrevista este miércoles en el ‘Diari de Tarragona’.

Sans ha confirmado que, una vez concluya esta etapa parlamentaria, volverá al sector privado. Sans fue cabeza de lista de ERC en las elecciones del 12 de mayo de 2024 por Tarragona, además de portavoz de la formación.

En la entrevista publicada este miércoles, Sans ha destacado que “de la política hay que saber entrar y salir”, añadiendo que es necesario dar paso a personas e ideas nuevas. “Mientras sea vicepresidenta del Parlamento me dejaré la piel, pero volveré a lo que he hecho toda mi vida: trabajar en el sector privado”, ha añadido, asegurando que descarta presentarse algún día como candidata a alcaldesa en Tarragona.

Sans también fue candidata a la vicepresidencia de ERC dentro de la lista de Nova Esquerra Nacional, en el congreso del partido que tuvo lugar hace un año. De hecho, el anuncio de su renuncia llega al día siguiente de la conferencia del presidente de ERC, Oriol Junqueras, de este martes.

Miembros de la dirección de ERC escuchan a Junqueras/Kike Rincon/EP

Otros cambios en ERC

Junqueras se presentó oficialmente como candidato a la presidencia de la Generalitat, con la condición de que le apliquen la amnistía o bien un indulto sobre su inhabilitación por la condena por malversación por el 1-O, que aún está vigente.

En el discurso de Junqueras de este martes, reclamó un “nuevo acuerdo nacional para defender la democracia y el estado del bienestar”. Además, aprovechó para reclamar un nuevo sistema de financiación y un nuevo sistema de gobernanza del sistema aeroportuario para tener “plenitud de la nación”. Para Junqueras, “este país necesita un nuevo pacto social, un pacto de rentas” que sirva para mejorar los salarios y evitar que la competitividad de la economía se base en salarios bajos.