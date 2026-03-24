Laura Escanes ha hecho públicas muchas de las relaciones amorosas que ha tenido desde que se divorció de Risto Mejide, una vida personal a la que ahora ha añadido aún más jugo. En el pódcast de Abel Planelles, ha confesado que lo ha llegado a pasar «muy mal» en sus rupturas. De hecho, dice que ha llegado a pensar que «moriría» de mal de amores: «Sé que no, pero por dentro he sentido que estaba muriendo de verdad«.

No se ha mojado a la hora de decir con qué ruptura lo ha pasado peor, pero sí ha reconocido que la han tratado muy mal: «Cuando te traicionan, cuando te engañan, cuando te pisan y te tratan de loca… Esa decepción que sientes porque creías que tenías a una persona enfrente y después ves que no era así«. La influencer dice que ha tenido la sensación de que le han roto el corazón en las relaciones más cortas: «Lo pasas peor cuando te tratan peor, sea una relación corta o larga. En una de más tiempo, vives un proceso más difícil, pero tienes más tiempo de analizarlo».

El presentador le ha preguntado, aprovechando la confianza que se tienen, si es cierto que esperaron a que se publicara el último capítulo de su pódcast juntos para anunciar la separación con Risto Mejide. Pareció demasiada casualidad que emitieran el capítulo sobre despedidas, donde decían que intuían que no estarían casados toda la vida, y poco después confirmaran el divorcio: «Te juro que fue casualidad«, ha dicho ahora. De hecho, asegura que ese pódcast se había grabado muchísimo tiempo atrás y que la decisión de dejar el capítulo de las despedidas para el final tenía sentido: «Queríamos hablar de muchos temas, ese era solo uno, y a la hora de distribuirlos en la temporada tenía sentido».

«En ese momento, cuando lo grabábamos, no estábamos pasando por un buen momento porque cuando te separas no es de un día para otro y más cuando tienes una hija en común. Había mucho sentimiento allí y se mezclaban muchas cosas. Dio la casualidad de que se terminó el proyecto cuando se terminó la relación», ha insistido.

Los titulares que ha dado Laura Escanes en esta última entrevista

En otros momentos de la entrevista, Laura Escanes ha hecho confesiones que harán gracia a sus seguidores. ¿Por ejemplo? Cuando ha dicho por qué cree que se la ha aceptado tan bien como presentadora de TV3: «A mí me quieren en Cataluña gracias a La Travessa y por mi buena relación con Miki Núñez, a quien le debo mucho«. ¿Entre los amigos más famosos que tiene en Instagram? Victoria Federica, la sobrina de Felipe de Borbón.

De su vida sentimental, también ha dicho que se encuentra en un muy buen momento y que le encantaría casarse con Joan Verdú: «Eso sí, me imagino una boda superíntima«. ¿Entre sus planes, está el volver a ser madre? Aquí ha dejado caer que le gustaría «mucho»… así que tiempo al tiempo.

Laura Escanes confiesa cuál ha sido la peor ruptura que ha tenido | Youtube

Una Laura Escanes que se encuentra en uno de los mejores momentos profesionales y personales de los últimos años.