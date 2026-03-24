Buenas noticias para los fans de La Travessa y del cotilleo. Este otoño, llegará a la plataforma la cuarta edición del programa de aventuras que presenta Laura Escanes y no tendrá nada que ver con las anteriores… ya que, por primera vez, los concursantes no serán anónimos sino personajes muy conocidos. Se había especulado mucho con esta edición VIP, la que se ha confirmado en un comunicado bomba que ha dejado a los fans con unas ganas locas de ver el primer capítulo. ¿La lista de los famosos que participan? Con nombres sorprendentes.

Serán ocho parejas las que lleguen a este reality con ganas de superar el reto más extremo. Muy pronto comenzará el rodaje de la nueva temporada que tendrá pruebas sorprendentes, nuevas dinámicas y un formato «más intenso que nunca». ¿Qué locos han aceptado el reto? La pareja más sorprendente es la que forman Miki Núñez y Raquel Sans. La presentadora del TN hará tándem con el cantante y presentador de Eufòria, dos de las caras más queridas de TV3 que ahora mostrarán una faceta desconocida.

Jair Domínguez y Neus Rossell también se suman a esta experiencia aventurera, una pareja que aportará su humor inconfundible a una lista de concursantes muy variada. Y es que, por ejemplo, competirán con uno de los dúos musicales más exitosos de los últimos años como son The Tyets. Los mataronenses Oriol de Ramón y Xavier Coca dejarán las actuaciones temporalmente para poner a prueba su complicidad en un entorno salvaje.

¿Qué parejas competirán en la primera edición con famosos de La Travessa?

¿Otra sorpresa? Que dos iconos del baloncesto catalán hayan aceptado la propuesta de la cadena pública. Nos referimos a Laia Palau y Víctor Sada, que llevarán al máximo el espíritu competitivo que los ha guiado en las pistas. Y de estos deportistas, a una gimnasta olímpica como Natalia Timofeeva que hará equipo con la modelo Jessica Goicoechea. ¿Otra pareja? La que formarán Nerea Sanfe y Carolina Ferre, dos comunicadoras del País Valenciano llenas de espontaneidad, buena energía y sentido del humor.

Y también habrá un espacio para actores, un colectivo representado por Sheila y Christian Casas. Dos de los hermanos de Mario y Óscar Casas que están más que acostumbrados a trabajar frente a una cámara. Los caracterizará la energía y la química, un dúo que puede ganar muchos adeptos. Y, finalmente, se suman a esta aventura Carlota Bruna y Gádor Muntaner. En su caso, se trata de dos referentes en el activismo ambiental que intentarán demostrar que la sostenibilidad y la aventura pueden ir de la mano.

Neus Rossell i Jair Domínguez participaran en La Travessa VIP | 3Cat

The Tyets, una de les parelles sorpresa del reality | 3Cat

Els jugadors de bàsquet debutaran en una experiència televisiva | 3Cat

Tendremos que esperar hasta el otoño para ver unos episodios que pueden tener aún más audiencia que los de las anteriores ediciones, que ya batieron récords especialmente entre el público más joven que convirtió este programa en uno de los más vistos en la plataforma desde su creación.