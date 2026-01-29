Miki Núñez ha hablado abiertamente del trastorno de conducta alimentaria que ha sufrido buena parte de su vida, pero nunca lo había hecho con tanta sinceridad como ahora. Cèlia Espanya lo ha invitado a uno de los capítulos de Lo Repte, un programa en el cual el presentador ha confesado que llegó a vomitar para evitar engordar más porque no se gustaba nada cuando se miraba al espejo.

Ahora considera que está «bastante bien» gracias a la terapia, el deporte y los consejos de la nutricionista. El problema es que continúa viéndose mejor en los momentos en que se ve mejor físicamente y, eso, es una manera de «ocultar» el problema real. «Desde que tengo recuerdos he querido taparme y llevar ropa holgada. Sin embargo, cuando me di cuenta realmente de que tenía un problema fue la primera vez que vomité, cuando vi que, mierda, aquello era una enfermedad mental«, ha explicado.

En el caso de Miki, recuerda que se ha llegado a «insultar» mucho cuando se miraba al espejo. Cuando tocó fondo, fue el día que intentó «cortarse un trozo de carne» con un cuchillo de jamón: «Fue muy jodido… muy y muy jodido«.

Miki Núñez explica cómo le afecta el complejo físico que arrastra desde hace años

Tras practicar juntos escalada, Cèlia y Miki han coincidido en que han sufrido dos trastornos de conducta alimentaria bastante similares. En el caso del presentador de Eufòria, lamenta no haber escuchado otros casos así en chicos: «No he tenido ningún referente y, al contrario, siempre me he comparado con mis amigos que han tenido una fisonomía perfecta o a quienes no les ha importado en absoluto no tenerla».

«Cuando voy a la piscina me preocupo de no ponerme un bañador que me apriete para evitar que me salga el mixelín por arriba y también me tapo con la toalla cuando me siento…«, lamenta. Ha vivido toda la vida así y confía en llegar a estar bien del todo, pero no es optimista: «Ojalá llegue el día que me dé igual donde se me vea la lorza, pero sé que siempre me preocupará aunque sea más o menos«.

El presentador da detalles del trastorno de conducta alimentaria que ha sufrido | TV3

Miki Núñez da detalles de los peores momentos que ha vivido | TV3

Su pareja le ayuda mucho en esta lucha, con pequeños gestos que cree que son bonitos: «Ahora, ha escrito un montón de palabras bonitas en los espejos que tenemos en casa. También es cierto que, el día que siento que no tengo ganas de verme en el espejo, pues no lo hago». Un testimonio que confía pueda ayudar a otros chicos que estén viviendo una situación similar.