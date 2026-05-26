Miki Núñez ha concedido un montón de entrevistas desde que se hiciera famoso en Operación Triunfo, pero en ninguna había dado tantos detalles sobre las manías que tiene. El cantante ha dejado a Sílvia Abril con la boca abierta cuando la ha deleitado con su larga lista de supersticiones. ¿Entre ellas? Algunas tan extrañas como la siguiente: «Cuando voy a ducharme y me quito los calzoncillos, tengo que lanzarlos con el pie derecho y acertar en un cuadro concreto de la baldosa del suelo. Si no, me los vuelvo a poner y lo intento de nuevo«.

El artista no puede hacerlo cuando está en un hotel, claro, pero quizás por eso es de esos que intenta dormir en casa siempre: «Cuando tengo un concierto en alguna ciudad española, cuando termino tomo la furgoneta y voy a dormir a casa aunque sean las cinco de la madrugada». Quizás tenga que ver con otra manía, que tenga que dormir siempre con una almohada de esas alargadas a la que pueda abrazar con brazos y piernas.

¿Otra? Creer que no le irá bien el concierto si no hace de vientre antes: «Tengo que hacer caca antes de los conciertos, siempre«. Es de esos chicos hipocondríacos, además, y siente una necesidad imperiosa de tener el suelo de casa limpísimo a todas horas. Que viva con dos perras y un conejo no ayuda: «Tengo una aspiradora maravillosa y la tengo que pasar cinco o seis veces al día. Yo paso por casa pocas veces, pero siempre que llego paso el aspirador. Me da igual que la mesa esté llena de mierda, pero el suelo tiene que estar limpio. En el sofá tenemos una manta que cambiamos cada dos días, también, no es fácil vivir conmigo», ha reconocido en esta entrevista a La 2 Cat.

Miki Núñez habla de sus manías con Sílvia Abril | La 2 Cat

¿Qué ha contado Miki Núñez sobre su familia o sobre Eurovisión?

En otro punto de la entrevista, Miki Núñez ha reconocido que la pasión por la música le viene de la familia. La madre, que trabaja como profesora de español en la ESO, siempre había querido tocar algún instrumento. Por este motivo, apuntó a Miki a piano aunque él quería hacer fútbol: «Me convenció de que la música me haría libre». Su padre no se dedica a ello, ya que es gerente en una funeraria, pero apoyó esta idea y ahora el chico se lo agradece mucho.

Precisamente ellos bromean, a veces, cuando recuerdan la experiencia de Miki Núñez en Eurovisión. Era la gala número once de OT cuando les dijeron que el concursante que recibiera más votos sería el representante de España en el festival europeo de la canción. Él fue el afortunado, gracias a poner al público en pie con el tema que le preparó Adrià Salas de La Pegatina: «Mis padres dicen que ir a Eurovisión es el voluntariado más grande que he hecho. Siete meses que has estado allí sin cobrar un duro… pero sí, la recompensa es toda la exposición que te da«

«Quedamos súper bien porque si tú girabas la tele, quedamos terceros… por la cola. Nos dimos a conocer, al menos», ha aplaudido unos cuantos años después de aquello.