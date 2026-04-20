Miki Núñez y Sara Roy comenzaron a salir hace más de seis años, pero no ha sido hasta ahora que han dado detalles concretos de sus inicios y de su historia de amor. Los fans estarán muy contentos cuando los escuchen en la entrevista que han concedido a L’eclipsi, el programa de Roger Escapa en 3Cat. Enamorados, cómplices y sinceros; la conversación ha dado mucho de sí. De cómo se conocieron, hay dos versiones: la de Sara, es la azucarada: «Mi familia es del Pallars y siempre vamos a las fiestas mayores de esos pueblos. Fui con mis amigas al concierto de un grupo que tenía un vocalista que cantaba muy bien y era muy guapo, Miki, y de repente me di cuenta de que me estaba mirando«.

En ese momento, él estaba haciendo los castings para OT y no era famoso, mientras que ella sí tenía popularidad porque cantaba en Macedònia: «Nuestra banda la formábamos los mismos amigos, todos chicos, desde los 12 años, y recuerdo que decíamos que nos gustaría tocar con ellas algún día. Y recuerdo estar en el concierto y, de repente, verla con una sudadera gris. Le dije al guitarrista que estaba Sara», explica el de Terrassa.

Esa noche, Miki vio que Sara comenzaba a seguirlo en Instagram. Él tenía pareja, así que todo quedó en una mirada y poco más. Todavía tardarían mucho en empezar a hablar, cuando él salió de OT unos meses después: «No sé por qué, quise comprobar si Amanda Seyfried me seguía… y si Sara también lo hacía. Fue entonces cuando vi que me había comentado un story diciendo que era guay una canción». Miki intentó ligar con ella y la invitó a quedar para «componer» juntos. Ese no era su objetivo, pero ella lo interpretó al pie de la letra y quedaron en su casa con la madre presente: «Esa no era el tipo de composición que quería hacer«, ha reconocido él entre risas.

Qué ha explicado Miki Núñez de la relación con Sara? | TV3

Ha hecho gracia que el cantante reconociera que su primer te quiero llegó muy pronto, «quizás la primera o la segunda noche que pasaron juntos». Sara respondió un «gracias» que a él aún le duele: «Recuerdo estar al día siguiente muy rallado pidiéndole perdón por si había ido demasiado rápido y ella diciéndome que no pasaba nada y que muchas gracias». Seis años después, siguen juntos: «Y ahora le digo muchas veces te quiero«, se ha justificado ella.

¿Cómo ha vivido Sara Roy los rumores de flirteo de Miki Núñez y Laura Escanes?

Muchos saben que Miki sale con Sara Roy, pero eso no ha impedido que se haga un shippeo muy grande con Laura Escanes. Los fans han dejado claro que les encantaría que salieran juntos y, de hecho, han exagerado algunos gestos entre ellos que creen que demuestran que hay química entre ellos. Que TV3 los haya convertido en pareja de las campanadas y que ellos sean tan buenos amigos no ayuda, claro. Y ahora, al ser preguntados sobre el tema, Miki reconoce que han entrado en el juego: «Jugamos a alimentar el rumor entre todos porque es divertido. Laura y yo nos llevamos muy bien y no hay nada impuesto, de hecho creo que haríamos buena pareja de verdad«.

Ante la magnitud de los comentarios, confiesa que se sintió mal y le propuso a su pareja si quería que publicáramos una foto juntos para demostrar que seguían juntos. Ella tuvo claro que no era necesario: «Yo soy una persona cero celosa y tengo 100% claro lo que tengo con él. Sí que recuerdo recibir una cantidad inmensa de mensajes preguntándome si estaba bien y yo sin entender hasta que vi que los estaban shippeando. Lo llevamos muy bien, por eso, no tenemos que dar explicaciones».

La pareja vuelve a demostrar que son sencillos y que les gustan los planes simples. Y, en este sentido, cuando explican cuál ha sido su mejor noche: «Nos invitaron a una gala muy larga y acabamos yéndonos antes de tiempo. Estábamos un poco agobiados, no nos habían dado de comer y estábamos muertos de hambre, no nos habían podido poner en una zona más apartada y la gente no dejaba de pedirnos fotos…». Cuando llevaban tres horas de gala, se fueron de allí y fueron al McAuto, vestidos de gala, a comer unas hamburguesas: «Nos montamos nuestra fiesta en el coche y fue muy divertido, de allí salió una canción de Miki. Nosotros somos muy básicos y muy sencillos, nuestra mejor noche podría ser ver un 30 minuts en el sofá«.

La pareja se sincera sobre sus inicios | TV3

Entre las otras cosas que han confesado, por ejemplo, que son muy diferentes en cuanto a la limpieza. Mientras que Miki Núñez es muy pulcro y perfeccionista, ella es más desordenada y eso genera algún conflicto. Como cualquier pareja, han tenido altos y bajos y lo han gestionado con una terapia conjunta que recomiendan. Ahora se encuentran en uno de sus mejores momentos: «Nunca me había pasado pensar que el enamoramiento aún puede ir a más. Porque no solo somos pareja, también somos compañeros de vida en absolutamente todo«, dicen.

En el juego final, Miki ha tenido que responder a una pregunta que ya le habían hecho anteriormente. ¿Preferiría no volver a cantar nunca más o no volver a cantar nunca más en catalán? Tiene clara la respuesta, que sigue siendo la misma que en aquella ocasión que provocó que estuviera recibiendo insultos durante 15 días: «El catalán es mi lengua materna, la que siento mía, no dejaría de cantar en catalán nunca. En una época de mi vida no he podido cantar todo el catalán que podía y ahora sí puedo, así que me gustaría centrar mucho mi carrera en el catalán«.