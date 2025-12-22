Roger Escapa y Diana Gómez son padres de Gael, de cuatro años, un niño que nació casi dos meses antes de lo previsto. En una entrevista muy íntima en el SX3, el presentador de El Suplement de Catalunya Ràdio recordó lo duras que fueron las primeras semanas de vida del pequeño que tuvo que estar en la incubadora: «Nació con 33 semanas y media, así que tuvimos que estar unas cuantas semanas en el hospital. Él fue un prematuro no extremo, una situación que nos pilló en Madrid por trabajo».

El bebé nació con menos de dos kilos, lo que hacía que necesitara estar dentro de la incubadora para ganar peso antes de irse a casa. Los médicos les dijeron que estuvieran tranquilos porque no era un caso extremo, dice Roger: «En todo momento los médicos nos tranquilizaron mucho y nos dijeron que todo iría bien. Y así fue, pero necesitamos paciencia«. En los primeros meses y, también, durante el primer año tuvieron que seguir un protocolo médico muy concreto. Afortunadamente, «todo fluyó» y pudieron volver a casa «relativamente pronto«.

De aquellas semanas en el hospital, recuerda pasar mucho tiempo con el pequeño en brazos porque varios estudios demuestran que el contacto piel con piel es clave: «Las primeras semanas las pasamos al lado de una incubadora. Pasaba las noches enteras en la incubadora, pero lo teníamos mucho encima, hacíamos el piel con piel y creo que tengo una conexión física con él por eso«. «Es difícil de describir, pero continúo teniéndola y conecto mucho con este Gael de los primeros días ahora que ya es enorme. Han pasado cuatro años, pero parece que fue ayer», añadió Roger Escapa visiblemente emocionado.

¿Cómo es Roger Escapa como padre? Entrevista del locutor de Catalunya Ràdio

En el caso de Roger Escapa y Diana Gómez, Gael era su primer hijo y vivieron esta experiencia como padres de un bebé prematuro desde la inexperiencia: «No teníamos ni idea y tampoco teníamos experiencia. Incluso era un embarazo que tampoco esperábamos y nos íbamos haciendo a la idea. Nosotros sabíamos que tenía que ser de los mayores de la clase porque tenía que nacer a finales de enero y, en realidad, siempre será de los pequeños porque nació a principios de diciembre».

Ahora que han pasado cuatro años, viven la paternidad desde un punto totalmente diferente: «Creo que ahora empiezo a tener un poco de experiencia. Ya nos vamos conociendo todos en casa, desde hace días, y creo que estamos en un gran momento. Me siento muy padre y creo que él también está en un momento en el que es capaz de comunicar muchísimo. Habla con una fluidez que nos sorprende cada día, tiene muchísimo lenguaje y es un momento muy, muy bonito«, ha explicado.

Roger Escapa parla del fill prematur en una entrevista al SX3 | Instagram

Como a muchos otros padres, a ellos también les preocupa las horas que pasa el niño frente a la televisión. Gael es muy listo, para su edad, y Roger confiesa que cree que le toma el pelo: «Intentamos negociar antes de ponerla sobre los capítulos que verá. Siempre negociamos dos y siempre acaban siendo cuatro…». Como buen hijo de un presentador de 3Cat, el pequeño es fan de los dibujos del SX3: «De Titó le decimos que vea solo dos y todavía le ponemos capítulos de Mic, que a mí me gustan mucho porque son un poco más lentos. La narrativa de los dibujos animados ya es muy rápida desde que son pequeños y claro, él se engancha enseguida».