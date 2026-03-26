Laura Escanes se ha comprado una casa en Menorca, un sueño que perseguía desde hace mucho tiempo. La finca que ha adquirido es una auténtica maravilla, una unifamiliar de dos plantas con piscina y jardín en una zona privilegiada de la isla con campo de golf y muchas rutas naturales que explorar: «Lo he manifestado, soñado e imaginado toda mi vida. Este momento tenía que llegar, la isla de mi vida y el lugar que todo lo cura. Mi casa que llevo tatuada en la piel… solo tengo ganas de llorar, qué locura y felicidad».

¿Cuánto le ha costado? Hasta ahora no lo había revelado, pero ha terminado sacando a la luz la cantidad que ha pagado por el inmueble. Y, sorprendentemente, no es una cifra tan elevada como podría pensarse: «El chalet me ha costado unos 700.000 €, que evidentemente no es barato… pero, dentro de lo que había, te aseguro que sí lo es«.

Esto lo ha revelado en una entrevista en el pódcast de su amigo Abel Planelles, quien se ha escandalizado porque sabe que su piso de Madrid de tres habitaciones cuesta más que ese increíble chalet en Menorca: «Es que Madrid está prohibitivo… bueno, de hecho todo lo está«, ha lamentado Laura Escanes desde su privilegio.

¿Cómo es por dentro la casa de Menorca de Laura Escanes?

Ilusionadísima con la casa de sus sueños, Laura Escanes ha comenzado a reformar el jardín y a pensar en todos los detalles de la decoración interior. Por fuera puede parecer una de esas casas modernas, pero quiere que sea más bien rústica y no tan minimalista como hacen otras famosas. Cuatro habitaciones, tres baños y una piscina. Ella misma ha abierto las puertas de la casa, que tiene una habitación de invitados, el baño y la cocina americana con el comedor en la planta baja. Arriba, otra habitación de invitados, otro baño, la habitación principal tipo suite con el baño y la habitación de su hija.

Así es la casa que se ha comprado la influencer en Menorca | Youtube

La adquirió el pasado mes de septiembre, pero la decoración aún no está terminada. En este pódcast, de hecho, confiesa que solo quedan quince días para dejar lista una obra que ha estado supervisando en primera persona. La casa se encuentra en un complejo residencial privado y muy exclusivo, dicen, con un entorno espectacular y a solo dos minutos de la playa. Teniendo en cuenta todas estas características, realmente parece un precio mucho más bajo del que podrían llegar a pedir. Ha hecho un buen negocio, pues, si realmente es cierto el precio que ha dicho que ha pagado por ella.