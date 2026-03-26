Laura Escanes s’ha comprat una casa a Menorca, un somni que perseguia des de feia molt de temps. La finca que ha adquirit és una autèntica passada, una unifamiliar de dues plantes amb piscina i jardí en una zona privilegiada de l’illa amb camp de golf i moltes rutes naturals a explorar: “Ho he manifestat, somiat i imaginat tota la meva vida. Aquest moment havia d’arribar, l’illa de la meva vida i el lloc que tot ho cura. La meva casa que porto tatuada a la pell… només tinc ganes de plorar, quina bogeria i felicitat”.
Quant li ha costat? Fins ara no ho havia revelat, però ha acabat traient a la llum la quantitat que ha pagat per l’immoble. I, sorprenentment, no és una xifra tan elevada com podria pensar-se: “El xalet m’ha costat uns 700.000 €, que evidentment no és barat… però, dins del que hi havia, t’asseguro que sí que ho és“.
Això ho ha tret a la llum en una entrevista al pòdcast del seu amic Abel Planelles, que s’ha escandalitzat perquè sap que el seu pis de Madrid de tres habitacions costa més que aquell xalet increïble a Menorca: “És que Madrid està prohibitiu… bé, de fet tot ho està“, ha lamentat Laura Escanes des del seu privilegi.
Com és per dins la casa de Menorca de Laura Escanes?
Il·lusionadíssima amb la casa dels seus somnis, Laura Escanes ha començat a reformar el jardí i a pensar tots els detalls de la decoració interior. Per fora pot semblar una d’aquelles cases modernes, però vol que sigui més aviat rústica i no tant minimalista com fan d’altres famoses. Quatre habitacions, tres lavabos i una piscina. Ella mateixa ha obert les portes de la casa, que té una habitació de convidas, el lavabo i la cuina americana amb el menjador a la planta de baix. A dalt, una altra habitació de convidats, un altre lavabo, l’habitació principal tipus suite amb el lavabo i l’habitació de la seva filla.
La va adquirir el passat mes de setembre, però la decoració encara no està acabada. En aquest pòdcast, de fet, confessa que només queden quinze dies per deixar enllestida una obra que ha estat supervisant en primera persona. La casa es troba en un complex residencial privat i molt exclusiu, diuen, amb un entorn espectacular i a només dos minuts de la platja. Tenint en compte totes aquestes característiques, realment sembla un preu molt més baix del que podrien arribar a demanar. Ha fet un bon negoci, doncs, si realment és cert el preu que ha dit que ha pagat per ella.