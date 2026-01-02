A Catalunya, TV3 torna a ser la cadena més vista durant la retransmissió de les campanades. Per tercer any consecutiu Laura Escanes i Miki Núñez han atrapat l’audiència de la televisió pública catalana a l’últim programa de l’any, que lidera amb contundència tal com reflecteixen les dades amb 1.168.000 espectadors. Les campanades del tàndem català han registrat un 38,9% de share, que surt de sumar les audiències dels diversos canals de 3Cat que van emetre les campanades. En conjunt, el programa especial de les campanades lidera la seva franja amb una audiència acumulada d’1.285.000 espectadors.
Pel que fa al minut d’or, que respon al moment de les 12 campanades, van pujar fins al 44,4% de share, una dada molt positiva i que millora en més de deu punts les dades de la retransmissió de l’any passat. L’any anterior -i el primer en què la influencer i el cantant sorprenien amb una actuació musical des de l’Avinguda Maria Cristina de Barcelona, van aconseguir un 32,2% de share i en el moment de menjar el raïm durant les campanades, van aconseguir pujar fins a un 32,7% i amb 847.000 espectadors. Dades que enguany milloren i demostren que la parella funciona d’allò més bé a TV3.
En segona posició ha quedat TVE, que en el recompte global ha fet un 25,4% de share, segons les dades de Kantar Media, encarregat de mesurar les audiències en l’àmbit estatal. Enguany, la cadena pública punxa gairebé 14 punts respecte a TV3 i perd ben bé dos punts respecte a l’any l’anterior amb David Broncano i Lalachus i les seves campanades més gamberres, que van fer un 27,4% de share. I què ha fet Antena 3 amb el vestit surrealista i reciclat de Cristina Pedroche? Han estat un dels principals perjudicats a Catalunya amb un 13,2% de share, dades que empitjoren respecte a l’any anterior en què van fer un 18,9% de share. En el cas de Telecinco, que també va apostar per una retransmissió simultània a Cuatro amb Sandra Barneda i Xuso Jones registren dades catastròfiques també amb un 2,3% de share a Telecinco i un 0,9% a Cuatro. De fet, l’any anterior van fer un 2,1%, una derrota dolorosa per al grup que continua buscant les solucions per a la seva davallada en les audiències. Sigui com sigui, TV3 lidera un any més i amb contundència malgrat els esforços titànics que ha fet TVE per aconseguir presentadors amb només quinze dies de marge.
Chenoa i Estopa guanyen Cristina Pedroche a Espanya amb les campanades més musicals
Per segon any consecutiu TVE ha aconseguit un sorpasso històric davant la retransmissió de les campanades a Antena 3. L’aposta d’última hora de la cadena pública espanyola amb Chenoa i Estopa per substituir Andreu Buenafuente i Silvia Abril els ha funcionat d’allò més bé perquè han aconseguit un 34% de quota de pantalla i 4.993.000 espectadors en les audiències espanyoles. Per darrere ha quedat per segon any consecutiu Antena 3 amb Cristina Pedroche i Alberto Chicote amb 22,8% de share i 3.273.000 espectadors, segons les dades de Barlovento. L’última nit de l’any a Espanya ha tornat a posar com a líders el grup públic, que s’endú la victòria superant el 33,1% de share que van fer l’any passat. Antena 3 perd ben bé deu punts respecte a l’any passat, que van quedar-se amb el 32,6% de share.
La diferència és abismal i sembla que ni tan sols les expectatives generades per la presentadora més comentada de les campanades no han aconseguit l’efecte que esperaven. La Sexta, que enguany també emetia les campanades amb Pedroche i Chicote en una aposta de la cadena per intentar augmentar les audiències ha aconseguit un 5,9% de share i 853.000 espectadors. També han registrat xifres d’èxit els programes previs a les campanades, com l’especial de José Mota El juego del camelar amb un 34,6% de share i l’estrena de La casa de la música amb un 33,4% de share.
Tot plegat una molt bona notícia per a la cadena que demostren que han encertat a l’hora de triar aquest triplet de cantants in extremis per presentar les campanades en el lloc de Buenafuente i Abril.