Les millors mofes al vestit reciclat de Cristina Pedroche per a les campanades

Cristina Pedroche ho ha tornat a fer i ha acaparat totes les mirades perquè, agradi més o menys, la veritat és que continua generant molta curiositat veure quina perfomance farà durant la retransmissió de les campanades. De fet, molts encara sintonitzen Antena 3, encara que sigui un segon, només per veure com va disfressada en aquesta ocasió. Enguany, la sorpresa ha estat majúscula perquè pocs s’esperaven que se superés amb el vestit més esperpèntic de tots els que ha portat. Aquest ha estat un sense sentit, certament, que ha acabat rebent per totes bandes perquè estava mal fet i amb un munt de trossos sobreposats.
La idea era fer una oda al reciclatge i tancar un cercle en la dotzena vegada que acomiadava l’any des de la Puerta del Sol. El dissenyador, el Josie, ha pensat que quedaria bé trencar tots els anteriors vestits i crear-ne un de nou com un collage o patchwork cubista… però el resultat no ha convençut a ningú. Els sostenidors d’un any, la màniga d’un altre, la corona de l’anterior… i un minivestit de brillantets a sota d’aquesta capa XXL que havia estat fet a partir de les botes de l’outfit que va dur en les campanades de la pandèmia. S’havia especulat que podria aparèixer mig despullada i, al final, no ha estat així encara que tampoc no ha deixat massa res a la imaginació perquè duia mig cul i bona part dels pits a l’aire.
Els memes més divertits sobre el vestit de Cristina Pedroche
La retransmissió de les campanades amb Cristina Pedroche ja és un clàssic, de la mateixa manera que la part més divertida de tot plegat implica entrar a X (l’antic Twitter) i riure amb les mofes i comparacions que fan els més creatius. El vestit d’enguany donava molt de si i les bromes han estat molt ben trobades. Molts han coincidit a comparar-lo amb una pila de roba apilada en una cadira, una sobreposició sense sentit d’un munt de capes, els invents que has de fer per evitar-te facturar equipatge en les companyies aèries low cost…
I el seu company Alberto Chicote no s’ha alliberat de les crítiques, ja que molts li han trobat una similitud amb el protagonista de la pel·lícula de Disney Up. Que allà surti un ocell de molts colors ha estat encara millor, ja que realment semblava una versió de la combinació de la presentadora i el xef. Les celles exageradíssimes de la presentadora no han agradat, de la mateixa manera que tampoc no ha fet gràcia la combinació surrealista dels diferents elements dels anteriors vestits. De fet, l’han comparat amb la idea de fer-se un entrepà amb Nocilla i xoriço.
Un dels tuits que més gràcia han fet, l’ha escrit el presentador d’Art Attack Jordi Cruz. Ell, famós per les manualitats, ha fet un recull dels materials que necessitem per crear nosaltres mateixos el vestit de Cristina Pedroche: un nòrdic, una pila de roba, unes estrelles i plàstic de bombolles.
Molts poden creure que aquest és un fenomen caduc que ja no fa gràcia, que Cristina Pedroche hauria de retirar-se de les campanades perquè és más de lo mismo. Serà en les pròximes hores quan sabrem quina xifra d’audiència ha aconseguit aquest efecte crida per veure el seu outfit, una curiositat que l’any passat ja no va servir-los per liderar com sí que havia fet altres anys.