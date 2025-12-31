Cristina Pedroche es prepara per a la data més especial del seu calendari. Aquest 31 de desembre la presentadora de les campanades d’Antena 3 acomiadarà l’any per 12a vegada en el que ha expressat en diverses entrevistes que serà el final d’un cicle. Serà l’últim cop que la veurem presentar les campanades a la televisió? Els vestits de la Pedroche ja s’han convertit en una tradició i cada any les xarxes socials s’omplen de comentaris i opinions que comparen els seus looks cridaners i impactants amb els que ha fet servir anys anteriors. Sigui com sigui, queden poques hores per esbrinar-ho i entrar directament en el 2026, un any que podria ser molt especial després de la petició del seu marit, Dabiz Muñoz.
Quan serà la segona boda de Cristina Pedroche i Dabiz Muñoz?
Feia temps que Cristina Pedroche manifestava obertament que volia celebrar una segona boda amb el xef. Fa gairebé una dècada que comparteixen la seva vida i aquest 2025 han ampliat de nou la família amb el naixement d’Isai, el germà petit de Laia. Ara que són quatre a casa la feina es multiplica, però els quedarà temps per organitzar la reboda? En la seva última entrevista a El Hormiguero, Dabiz Muñoz va sorprendre-la demanant-li matrimoni en directe i sense previ avís. “Si no estigués ja casada amb ell, em casaria una altra vegada”, va dir ella. Després d’aparèixer amb els seus tortells de reis, ell va dir que sí per després improvisar una petició de mà en directe amb un anell fals.
La seva cara de sorpresa ja ho deia tot, però ja ha tingut temps de pensar què volen fer per a aquesta boda? Cristina Pedroche havia planejat ser ella qui li demandés matrimoni a ell, però el seu marit va avançar-se, ha explicat en una entrevista amb la revista HOLA. Quan arribarà aquesta nova boda? Explica que amb dos bebès petits “caldrà esperar una mica”, però que si fos per ella “es casaria demà”. “Fer unes noces una mica més elaborades que la primera, que va ser amb uns texans posats signant amb un notari, no és difícil. Si convido dues persones més, que no siguin els testimonis… ja semblarà un bodorrio!”, ha confessat la col·laboradora de Zapeando. El que sí que sembla que té molt clar és que vol que sigui una boda religiosa. “Sí, m’agradaria per l’Església. Pertot arreu vull casar-me i vull demostrar que és la meva persona i que estarem junts per sempre. Tant de bo sigui així”, confessa.
Els reptes de la doble maternitat de Cristina Pedroche
En aquesta entrevista Cristina Pedroche ha parlat del tema estrella de les últimes setmanes, com són les campanades i el vestit que farà servir. Han estat dotze anys, dotze vestits i, per tant, ha decidit per alguna cosa “especial i única”. En el seu cas, sent que enguany s’acomiada de la “Pedroche d’abans”, que fa temps que s’estava acabant, sobretot després del naixement de la seva filla Laia. “Crec que el meu primer postpart va ser tan dolent perquè aquests canvis els vaig veure tan bruscos que no vaig saber controlar-los”, exposa. La maternitat ha estat un canvi de 180 graus i ara que el passat agost va ser mare del petit Isai, la situació personal i familiar també ha canviat. “Amb Laia tot eren pors que em paralitzaven i amb Isai no, perquè l’experiència et dona seguretat“.
Durant aquests anys, Cristina Pedroche ha rebut l’opinió pública constant per la manera en què ha gestionat la seva maternitat. “En realitat del que parlo és de les decisions que he pres sobre el meu part, l’alimentació dels meus fills o la lactància, crec que és un altaveu i m’agrada fer-lo servir”. Ara bé, amb dues criatures per casa, en què s’assemblen als seus pares? La presentadora admet que a Laia no li agrada gaire veure la seva mare a la tele, però, en canvi, li encanta veure el seu pare. “L’estima. A mi també m’estima, però perquè vol menjar”, admet.
La parella està molt contenta pel paper de “germana gran” que ha adquirit ara i recalca que el petit de la família “és un bebè tranquil que no plora per res”. Ara bé, qui té un fort caràcter és la nena pel que fa a la roba. “Hi ha coses en les quals no hi ha negociació, perquè cal posar límits, però ella ha de triar-ho tot. M’encanta perquè té una personalitat molt potent, però clar, és filla de Dabiz Muñoz i Cristina Pedroche, què esperàvem?“, explica. Sigui com sigui, Cristina Pedroche tanca un any ple de reptes després de convertir-se en mare per segona vegada i presentar en poques hores les que podrien ser les seves últimes campanades.