Cristina Pedroche se prepara para la fecha más especial de su calendario. Este 31 de diciembre la presentadora de las campanadas de Antena 3 despedirá el año por 12ª vez en lo que ha expresado en varias entrevistas que será el final de un ciclo. ¿Será la última vez que la veamos presentar las campanadas en televisión? Los vestidos de Pedroche ya se han convertido en una tradición y cada año las redes sociales se llenan de comentarios y opiniones que comparan sus looks llamativos e impactantes con los que ha usado años anteriores. Sea como sea, quedan pocas horas para descubrirlo y entrar directamente en el 2026, un año que podría ser muy especial después de la petición de su marido, Dabiz Muñoz.

¿Cuándo será la segunda boda de Cristina Pedroche y Dabiz Muñoz?

Hace tiempo que Cristina Pedroche manifestaba abiertamente que quería celebrar una segunda boda con el chef. Hace casi una década que comparten su vida y este 2025 han ampliado de nuevo la familia con el nacimiento de Isai, el hermano pequeño de Laia. Ahora que son cuatro en casa el trabajo se multiplica, pero ¿les quedará tiempo para organizar la reboda? En su última entrevista en El Hormiguero, Dabiz Muñoz la sorprendió pidiéndole matrimonio en directo y sin previo aviso. «Si no estuviera ya casada con él, me casaría otra vez», dijo ella. Tras aparecer con sus roscones de reyes, él dijo que sí para luego improvisar una petición de mano en directo con un anillo falso.

La cara de sorpresa de Cristina Pedroche lo decía todo – Antena 3

Su cara de sorpresa ya lo decía todo, pero ¿ya ha tenido tiempo de pensar qué quieren hacer para esta boda? Cristina Pedroche había planeado ser ella quien le pidiera matrimonio a él, pero su marido se adelantó, ha explicado en una entrevista con la revista HOLA. ¿Cuándo llegará esta nueva boda? Explica que con dos bebés pequeños «habrá que esperar un poco», pero que si fuera por ella «se casaría mañana». «Hacer una boda un poco más elaborada que la primera, que fue con unos vaqueros puestos firmando con un notario, no es difícil. Si invito a dos personas más, que no sean los testigos… ¡ya parecerá un bodorrio!», ha confesado la colaboradora de Zapeando. Lo que sí parece que tiene muy claro es que quiere que sea una boda religiosa. «Sí, me gustaría por la Iglesia. En todas partes quiero casarme y quiero demostrar que es mi persona y que estaremos juntos para siempre. Ojalá sea así», confiesa.

Los retos de la doble maternidad de Cristina Pedroche

En esta entrevista Cristina Pedroche ha hablado del tema estrella de las últimas semanas, como son las campanadas y el vestido que usará. Han sido doce años, doce vestidos y, por tanto, ha decidido por algo «especial y único». En su caso, siente que este año se despide de la «Pedroche de antes», que hacía tiempo que se estaba acabando, sobre todo después del nacimiento de su hija Laia. «Creo que mi primer posparto fue tan malo porque estos cambios los vi tan bruscos que no supe controlarlos», expone. La maternidad ha sido un cambio de 180 grados y ahora que el pasado agosto fue madre del pequeño Isai, la situación personal y familiar también ha cambiado. «Con Laia todo eran miedos que me paralizaban y con Isai no, porque la experiencia te da seguridad«.

Durante estos años, Cristina Pedroche ha recibido la opinión pública constante por la manera en que ha gestionado su maternidad. «En realidad de lo que hablo es de las decisiones que he tomado sobre mi parto, la alimentación de mis hijos o la lactancia, creo que es un altavoz y me gusta usarlo». Ahora bien, con dos criaturas en casa, ¿en qué se parecen a sus padres? La presentadora admite que a Laia no le gusta mucho ver a su madre en la tele, pero, en cambio, le encanta ver a su padre. «Lo adora. A mí también me adora, pero porque quiere comer», admite.

La pareja está muy contenta por el papel de «hermana mayor» que ha adquirido ahora y recalca que el pequeño de la familia «es un bebé tranquilo que no llora por nada». Ahora bien, quien tiene un fuerte carácter es la niña en cuanto a la ropa. «Hay cosas en las que no hay negociación, porque hay que poner límites, pero ella tiene que elegirlo todo. Me encanta porque tiene una personalidad muy fuerte, pero claro, es hija de Dabiz Muñoz y Cristina Pedroche, ¿qué esperábamos?«, explica. Sea como sea, Cristina Pedroche cierra un año lleno de retos tras convertirse en madre por segunda vez y presentar en pocas horas las que podrían ser sus últimas campanadas.