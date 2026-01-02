En Cataluña, TV3 vuelve a ser la cadena más vista durante la retransmisión de las campanadas. Por tercer año consecutivo, Laura Escanes y Miki Núñez han captado la audiencia de la televisión pública catalana en el último programa del año, que lidera con contundencia tal como reflejan los datos. Las campanadas del tándem catalán han registrado un 38,9% de share y 1.168.000 espectadores. El programa especial de las campanadas lidera su franja con una audiencia acumulada de 1.285.000 espectadores.

En cuanto al minuto de oro, que corresponde al momento de las 12 campanadas, subieron hasta un 44,4% de share, un dato muy positivo que mejora en más de diez puntos los datos de la retransmisión del año pasado. El año anterior -y el primero en que la influencer y el cantante sorprendieron con una actuación musical desde la Avinguda Maria Cristina de Barcelona, lograron un 32,2% de share y en el momento de comer las uvas durante las campanadas, consiguieron subir hasta un 32,7% y con 847.000 espectadores. Datos que este año mejoran y demuestran que la pareja funciona muy bien en TV3.

Miki Núñez y Laura Escanes han triunfado con los ‘looks’ escogidos – TV3

Chenoa y Estopa ganan a Cristina Pedroche en España con las campanadas más musicales

Por segundo año consecutivo, TVE ha conseguido un sorpasso histórico frente a la retransmisión de las campanadas en Antena 3. La apuesta de última hora de la cadena pública española con Chenoa y Estopa para sustituir a Andreu Buenafuente y Silvia Abril les ha funcionado muy bien porque han conseguido un 34% de cuota de pantalla y 4.993.000 espectadores en las audiencias españolas. Por detrás ha quedado por segundo año consecutivo Antena 3 con Cristina Pedroche y Alberto Chicote con un 22,8% de share y 3.273.000 espectadores. La última noche del año en España ha vuelto a colocar como líderes al grupo público, que se lleva la victoria superando el 33,1% de share que hicieron el año pasado. Antena 3 pierde bien diez puntos respecto al año pasado, que se quedaron con el 32,6% de share.

Así han sido las campanadas con Estopa y Chenoa en TVE | RTVE

La diferencia es abismal y parece que ni siquiera las expectativas generadas por la presentadora más comentada de las campanadas no han conseguido el efecto que esperaban. La Sexta, que este año también emitía las campanadas con Pedroche y Chicote en una apuesta de la cadena por intentar aumentar las audiencias ha conseguido un 5,9% de share y 853.000 espectadores. También han registrado cifras de éxito los programas previos a las campanadas, como el especial de José Mota El juego del camelar con un 34,6% de share y el estreno de La casa de la música con un 33,4% de share.

El vestido reciclado de Cristina Pedroche en las campanadas ha sido muy criticado – Antena 3

Todo esto es una muy buena noticia para la cadena que demuestra que han acertado al elegir este trío de cantantes in extremis para presentar las campanadas en lugar de Buenafuente y Abril.