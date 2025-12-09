Quedan pocas semanas para la última noche del año y los protagonistas televisivos se preparan con muchas ganas para acompañar a los miles de televidentes que verán las campanadas con ellos. En el caso de 3Cat, Laura Escanes y Miki Núñez son la pareja elegida por la televisión pública catalana por tercer año consecutivo. Todavía quedan muchas incógnitas sobre cómo será la noche más mágica del año con un tándem muy querido por los catalanes, pero Laura Escanes ya ha revelado algunas pistas en su canal de YouTube.

Un día de promoción con Laura Escanes y Miki Núñez

La influencer y el cantante catalán forman un dúo muy querido por la cadena catalana, al menos, los hemos podido ver en varios espacios como el reality de aventuras La Travessa, Eufòria o Zenit. Ahora bien, donde trabajan juntos es en las campanadas de 3Cat que por tercer año consecutivo se realizarán desde la Avenida Maria Cristina de Barcelona, con las fuentes de Montjuïc de fondo. En el vídeo que ha publicado en su canal de YouTube, Laura Escanes hace partícipes a sus seguidores de sus jornadas como madre, creadora de contenido y presentadora.

Los seguidores pueden acompañarla en un día de promo con Miki, donde los podemos ver preparando buena parte del contenido que irá saliendo a la luz los próximos días. Bien conjuntados con un outfit de cuero, ambos han pasado un día de rodaje, respondiendo preguntas e incluso colgándose de unas cuerdas voladoras.

Un día de promoción para las campanadas con Miki Núñez y Laura Escanes | YouTube

Laura Escanes y Miki Núñez se preparan para las campanadas | YouTube

La segunda parte del blog de Laura continúa con la promoción de las campanadas, haciendo un cameo en Polònia y una visita al estudio para preparar una sorpresa musical con Miki: la canción de campanadas 2025.

Laura Escanes prepara la canción para las campanadas con Miki Núñez | YouTube

Además, explica que ha ido a la prueba del vestido y «ha sido increíble», aunque todavía no ha querido revelar ninguna pista más. Por lo tanto, habrá que esperar un poco para saber qué llevará la influencer el próximo 31 de diciembre. Para recopilar información, ¿qué se sabe hasta ahora? Habrá un espectáculo de pirotecnia, drones y una banda sonora creada por el músico y productor Marc Parrot inspirada en los cuatro elementos: aire, agua, tierra y fuego. Además, volveremos a vivir un momento musical de este tándem de presentadores porque Miki Núñez cantará en primicia su nueva canción y lo hará acompañado por Laura. Por ahora, habrá que esperar un poco más para ir descubriendo los detalles.