Así es un día de ‘Zenit’ con Miki Núñez: crossfit, perras y en plató

Miki Núñez ha estrenado una nueva faceta de presentador desde que TV3 confió en él para ponerse al frente de Eufòria con Marta Torné, un programa que le ha dado experiencia para poder encargarse él solo de Zenit. Las buenas críticas hacia él son constantes, de hecho, así que gusta bastante cómo lo hace. Pero, ¿cómo se prepara un día de gala? Una reportera de la casa lo ha acompañado desde muy temprano en la mañana para ver qué hace en las horas previas a la grabación del programa y ha sido muy gracioso verlo en su cotidianidad en su casa, con las perras y el estudio de grabación.

Carla Rubio ha llegado a la casa de Miki en Terrassa al mediodía, un momento en que lo encontró con la televisión encendida y a punto de salir a pasear con las perras por la montaña. A las siete de la mañana estaba haciendo crossfit, le ha contado, un ejercicio intenso que le ayuda a tener energía para el resto del día. Y, luego, ha pasado a describirle punto por punto cómo es la rutina antes de las grabaciones. Lo primero que hace después del ejercicio matutino es salir a pasear con las perras y, de ahí, va al estudio de grabación. Después de un almuerzo rápido, explica, pone rumbo a los estudios de TV3. Allí hacen los ensayos en plató, un repaso de guion, el repaso de escaleta, la prueba de vestuario, maquillaje, pase de karaoke y comienza el directo.

Miki Núñez confiesa qué le ayuda a desconectar en los momentos de más trabajo

No se detiene y eso no ayuda a reducir su estrés, el cual está bastante acentuado en esta época del año. Son momentos un poco estresantes para él, ya que se le ha juntado la preparación del nuevo disco con las grabaciones de Zenit y la preparación del programa especial de las campanadas. De la misma manera, también lo hemos oído lamentar -en cierto modo, porque sabe que es un privilegiado- que tiene todos los viernes hipotecados hasta el verano porque enlazarán los días de Zenit con los de Eufòria: «Hasta octubre del próximo año no tendré vacaciones».

¿Qué le ayuda a desconectar más allá de salir con las perras? Ha reconocido que, sorprendentemente, un momento de paz es cuando juega a la Play y no piensa en nada más: «Soy un heterobásico fife, habéis descubierto la realidad«. Siempre se reserva una de las semanas de vacaciones para ir a Marruecos a correr con los amigos, ha revelado, una pasión que había mantenido en secreto hasta ahora.

Así es una mañana de Zenit para el presentador | Youtube

El cantante aprovecha para ir al estudio | Youtube

De este vídeo, también ha sido gracioso poder meter la nariz dentro de su casa y conocer a su hermano, un guitarrista que ha estudiado producción musical y que le está ayudando mucho con la preparación del nuevo álbum. No se parecen en nada, ni físicamente ni en carácter. En su equipo son 14 personas, ha explicado después, 8 músicos, ella, y 6 personas más de staff. Lo más guai es que son sus amigos de toda la vida y eso le ayuda a mantener los pies en la tierra.

¿Entre algunas confesiones que ha hecho? Cuando ha reconocido que tiene la crisis de los 30, sobre todo porque empieza a verse un montón de canas. Y otro de los titulares que ha dado no tiene que ver con su profesión, sino con la vida personal. ¿Cómo conoció a Sara Roy, su pareja desde hace un montón de años? «Yo la seguía en Instagram desde hacía mucho tiempo y, un día, hicimos un concierto en el Pallars y vi que estaba allí. Me miró y esa misma noche, vi que empezaba a seguirme en Instagram. Aproveché y le escribí para proponerle que compusiéramos algún día, así directo».

Ella pensó que realmente esa era su intención, pero él quería empezar algo con ella: «Y mira, fue un poco antes de la pandemia y aquí seguimos. Seis o siete años, no lo sé la verdad. Compartimos perras y muchas cosas«. No cree que terminen casándose, por eso, aunque reconoce que encuentra muy bonitos los matrimonios: «Ahora mismo, no es nuestra prioridad económica».

Esta es la entrada a la casa del cantante | Youtube

Una entrevista divertida y diferente que ha permitido conocer detalles de su vida privada y de su rutina, dos detalles curiosos que pueden haber hecho gracia a sus fans.