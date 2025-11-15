TV3 ha acertado con las novedades que ha preparado para la segunda edición de Zenit, que este viernes ha emitido su primera gala temática dedicada al cine. El resultado ha sido fresco, divertido, más ágil y con unos pequeños problemas técnicos que han quedado mucho más disimulados que la semana pasada. Los telespectadores han aplaudido, y mucho, la mejora que se ha visto y también han gustado los duetos que han interpretado sobre el escenario. Con un buen 12,8% de share de promedio, sí que es cierto que ha perdido casi tres puntos respecto al estreno, pero mantiene el liderazgo claramente. Fue el programa más visto del prime time, seguido por una película de Cuatro –Eternal– que hundió, aún más, La Voz de Antena 3 (7,8% de cuota de pantalla).

La mecánica y el sistema de votaciones ha vuelto a cambiar por enésima vez, sí, de la misma manera que también se ha visto un esfuerzo evidente de Miki Núñez por dar conversación a los concursantes y ofrecer algo más allá de una actuación tras otra -que era lo que se estaba haciendo hasta ahora-. Su faceta de presentador curioso, de 10. El público de casa tenía que seleccionar, al final del programa, la mejor actuación solista y el mejor dueto para otorgarles cinco puntos extra que les podían venir muy bien a la hora de escalar en el ranking final. ¿Los afortunados? Diana Roig, que se ponía en la piel de una chica K-POP, y la pareja formada por Cesc Sansalvadó y Cris Juanico, que interpretaban uno de los temas de La casa en flames.

Así han sido las actuaciones más votadas de la noche

¿Sus respectivas actuaciones? Ella ha arriesgado, «y quizás demasiado», tal como ha acabado reconociendo después. No era un reto fácil interpretar tres voces a la vez de uno de los temas de moda como es el de la película K-POP Demon Hunters. El público ha aplaudido su destreza y ha dejado de lado los momentos en que se ha ahogado, quedándose con el esfuerzo y el buen resultado de su karaoke.

🤯💥No ens podem treure del cap la impressionant versió en directe que ha fet la @dianargus de “Golden” de les guerreres K-POP! Quin nivell i quina veu, Diana! Aquesta actuació queda a la història de #Zenit3Cat per sempre 👏



▶️https://t.co/fAaaKibJDe pic.twitter.com/uBDRCbDIYZ — 3Cat (@som3cat) November 14, 2025

Cantar uno de los temas de moda le ha ayudado a ser de las más votadas | TV3

¿Y el dueto de los chicos? Cesc y Cris tenían una canción tan bonita en las manos como Crema-ho tot, la que han interpretado perfectamente. En la red, todo eran comentarios positivos: «25 puntos!», «Ha sido un buen tándem» y «Perfecto, piel de gallina» son solo un ejemplo. La puesta en escena era preciosa, además, lo que ha ayudado a que la gente obviara el ridículo que han hecho en el karaoke cuando probaron suerte con SexeSexy de Bad Gyal y Mushka, un tema que claramente no se sabían. Como muchos intuían, ha sido desastroso pero realmente divertido verlos más perdidos que un pulpo en un garaje porque no tenían ni idea de la melodía y han empezado a rapear.

🔥🏡 “Casa en flames” ja ens va deixar bocabadats, però l’actuació d’en @crisjuanico i en @cescsansalvado a #Zenit3Cat cantant “Crema-ho tot” de la banda sonora ens ha deixat sense paraules



▶️Segueix la segona gala de “Zenit” a https://t.co/fAaaKibJDe pic.twitter.com/tOVh0gHSja — 3Cat (@som3cat) November 14, 2025

La puesta en escena ha gustado mucho | TV3

Las anécdotas de la gala

Mientras Miki Núñez interrogaba a todos sobre sus preferencias cinematográficas, otra anécdota de la noche ha tenido como protagonista a Lildami. El cantante, que es el capitán del equipo de la generación Y, ha aparecido vestido de vendedor de palomitas. Esta era una gala de cine, así que tenía sentido, pero ¿qué hacía con un manojo de calçots? «¿Creéis que es viable este negocio? Si la gente come hot-dogs en el cine, ¿por qué no podemos catalanizarlo y comer calçots?«, se ha preguntado en este gag.

Lo que pocos esperaban? Que poco después pudiéramos ver una kiss cam, una novedad en el programa que forzaba a la gente del público a besarse. Tres parejas han entrado en el juego y el plató se ha convertido en un escenario muy romántico.

¿La idea de negocio de Lildami? Comer calçots en el cine | TV3

Zenit también ha ofrecido una kiss cam a la gente del plató | TV3

Los otros duetos de Zenit, todo un acierto

Como decíamos, en esta gala eran cuatro los duetos que competían por llevarse los cinco puntos extra. El más bonito, seguramente, ha sido el que han interpretado Alfred García y Txell Sust. La pareja ha protagonizado un momento sumamente dulce cuando han cantado la versión en catalán del Al·leluia. Ha sido muy angelical y han recibido críticas superpositivas. En el karaoke han hecho voces muy bonitas con uno de los temazos de The Police, además. Y, entre una cosa y otra, han escalado a la primera posición del ranking por lo que respecta a los votos del público de plató. También en las redes les han aplaudido mucho: «Qué buen dueto», «Están muy compenetrados», «Actuación preciosa» y «Qué bien lo han interpretado«.

✨Hi ha actuacions màgiques i després hi ha l’angelical duet que han fet l’@alfredgarcia i la @txellsust cantant “Al·leluia”, de Leonard Cohen, en català a #Zenit3Cat.



▶️https://t.co/fAaaKibJDe pic.twitter.com/EcHAx9CXBS — 3Cat (@som3cat) November 14, 2025

El dueto de Alfred y Txell ha sido uno de los momentos más bonitos | TV3

Lucrecia y Ramon Mirabet se han puesto en la piel de John Travolta y Olivia Newton-John, por su parte, en uno de los temas más famosos del cine con Grease. Verlos interpretar You’re the one that I want ha sido muy curioso porque han empezado con una versión mucho más intimista con la guitarra que ha enamorado. Después ha ido a menos, pero las puntuaciones de plató han sido muy buenas. Escucharlos después cantar La masovera ha sido todo un espectáculo.

El último dueto de la noche lo han formado Jim y Roser, que han interpretado uno de los temas más icónicos de Fama. Han cantado bien, han bailado y la puesta en escena ha sido la más chula, una buena manera de acabar la gala temática. Las han votado muy bien y en el karaoke han subido la puntuación aún más gracias al Mamma mia de ABBA. Con esta suma han empatado la puntuación de Alfred y Txell, de hecho.

La primera parte de la canción de Ramon Mirabet y Lucrecia ha sido muy original | TV3

Estas han sido las actuaciones solistas de la segunda gala de Zenit

Y en cuanto a las otras interpretaciones solistas, podemos destacar la que ha hecho Carla Frigo que ha transformado el escenario en la ciudad de las estrellas de la mano de La la land. Lo ha hecho bastante bien, pero ha desafinado en algunos momentos y eso le ha perjudicado en las votaciones. También hemos podido ver el bolero de El padrí en voz de Sicus Carbonell, caracterizado como el protagonista de la película en la mesa y con el mítico vestuario de Marlon Brando. Lo han votado bastante mal, especialmente los de la grada de la generación Y de Lildami. ¿Y en el karaoke qué ha hecho? Pues interpretar Tu calorro de Estopa porque tenía claro que «no cantaré en inglés».

Finalmente, Agustín Ramírez ha optado por la versión catalana de L’aire és ple d’amor y el plató se ha llenado de corazones. De hecho, han invitado a su esposa al plató y ha sido bonito. Después, ha soltado un hilarante «El tono ya verás» cuando ha aceptado la propuesta de Gisela de cantar Me colé en una fiesta. Prácticamente no se le ha oído hacer ni una nota, de hecho, ya que solo se escuchaba la voz de la banda mientras él tenía cara de perdido. Un gran momento.

💕L’Agustín Ramírez omple el plató d’amor i de petons amb la versió catalana de “Love is in the air”, de John Paul Young. #Zenit3Cat



▶️https://t.co/fAaaKibJDe pic.twitter.com/B7LzK4ZBOR — 3Cat (@som3cat) November 14, 2025

¿Cómo queda el ranking de Zenit después de la segunda gala?

Después de los votos extra que se han llevado Cris Juanico, Cesc Sansalvadó y Diana Roig, ¿cómo han quedado las votaciones? El ranking ha sido actualizado, también, con los votos del público de plató y no ha cambiado mucho la cosa. Si la semana pasada, Alfred García se iba a dormir como líder, ahora lo ha vuelto a hacer. Él continúa al frente de la Generación Z y también de la clasificación general con 194 puntos. En segundo lugar, encontramos un empate entre Cesc y Cris Juanico. Y, el bronce, se lo llevan Txell Sust y Carla Frigo con 187 puntos cada una.

Así ha quedado el ranking de Zenit después de la segunda gala | TV3

Una segunda gala que ha aprendido de sus errores en el estreno y ha ofrecido un muy buen papel. La semana que viene, habrá otra gala temática y Miki Núñez ha adelantado que tendrá que ver con el amor… será un programa empalagoso, ha dicho. En los próximos días conoceremos a qué se refería exactamente.