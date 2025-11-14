Llegan los duetos a ‘Zenit’ en una gala temática de bandas sonoras

TV3 emitirá, esta noche, la primera de las galas temáticas que han preparado para Zenit. Después de los problemas técnicos que arruinaron, un poco, el estreno del pasado viernes; hoy proponen una gala de película. Algunos concursantes han trabajado por parejas e interpretarán, en duetos, canciones de algunas de las bandas sonoras más icónicas. Otros, estarán solos ante el peligro. ¿Cuáles han elegido y qué podremos ver?

Los primeros duetos de Zenit, en una gala temática

Alfred García, que terminó el primer programa a la cabeza del ranking de más votados, pondrá voz con Txell Sust al Al·leluia de Gerard Quintana (Leonard Cohen) que suena en Watchmen. Cris Juanico y Cesc Sansalvadó, por su parte, se quedan en casa con el tema Crema-ho tot de Joan Dausà que suena en La casa en flames.

¿Y la Jim de Eufòria? Ella hará pareja con Roser y cantarán Fame, de Irene Cara, de la famosísima película Fama. Ramon Mirabet y Lucrecia tienen un reto mayúsculo delante, ponerse en la piel de John Travolta y Olivia Newton-John en You’re the one that I want de Grease.

Zenit tendrá una gala temática esta noche | TV3

Ellos en cuanto a los duetos, pero el resto de concursantes también subirán al escenario. En su caso, en actuaciones en solitario. Para Diana Roig, una de las más aplaudidas en la anterior gala, han seleccionado Golden de HUNTR/X del film de moda, K-POP Demon Hunters. Pero también se escucharán canciones diferentes como, por ejemplo, la versión que hizo La Pegatina (John Paul Yong) de L’aire és ple d’amor de la película Strickly ballroom. ¿Y quién cantará esta? Agustín Ramírez.

Carla Frigo, que fue la más votada por el público en una de las batallas, enamorará con el exitoso City of stars que cantaban Ryan Gosling y Emma Stone en La la land. Y, finalmente, podremos disfrutar de la interpretación de Sicus Carbonell con un encargo tan potente como El milagro de l’amor de Moncho en El padrino.

Esta noche veremos cómo interpretan los temas y qué pasa en el karaoke. El ranking final variará, previsiblemente, así que a ver si alguien toma el primer lugar a Alfred.