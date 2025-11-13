Zenit emitirá el segundo programa este viernes, cuando intentarán dejar atrás los problemas técnicos que arruinaron su estreno. Para ir calentando motores, han pedido a Carla Rubio que entre en los camerinos de algunos de los concursantes para curiosear si son ordenados y qué tienen allí. Ha hecho mucha gracia que invada su intimidad de esta manera, ya que ha podido saber cuáles son los objetos personales que guardan. Los ha comparado para hacer un ranking basado en la limpieza, el orden y la personalidad que han dado a este espacio que les reservan dentro de los estudios de TV3. ¿El claro ganador? Alfred García, que ha terminado siendo el más ordenado como ya sospechaban sus compañeros. Eso sí, no le ha hecho gracia que la reportera metiera las narices en sus cosas y rápidamente la ha echado de allí.

De lo poco que hemos podido ver de esta habitación, destaca el espejo con luces que le han colocado en el centro del espacio. Hay otros que no lo tienen y, de hecho, se han quejado de que les vendría bien… así que el cantante puede sentirse afortunado. El camerino está decorado con cuadros y consta de un lavabo, dos puntos a favor que le hacen ganar puntos. Eso sí, lo mejor ha sido que tenía la ropa perfectamente ordenada y que no tenía nada en medio sobre la mesa. Un chico ordenado.

¿Cómo es, por dentro, el camerino de Alfred García? | 3Cat

El camerino de Cesc Sansalvadó y Ramon Mirabet, el más pequeño

Cesc Sansalvadó y Ramon Mirabet tienen que compartir camerino, así que no son tan privilegiados como Alfred que tiene su propio espacio. Además, ellos no tienen lavabo ni espejo. La reportera ha dejado claro que esta habitación le parecía «muy fea» y sin ningún tipo de personalidad. De hecho, las paredes estaban pintadas de blanco y sin ninguna decoración: ni cuadros, ni pósters ni espejos… todo muy frío y sin encanto.

Aun así, nada más entrar te encuentras un ambientador que ha dado alas a pensar que uno de ellos podría ser fanático de los olores. Cuando lo ha preguntado, Cesc ha reconocido que lo era él… pero, después, Carla descubriría que ese ambientador se los colocan a todos de serie. ¿En cuanto a los elementos personales que guardan? Un detalle curioso ha sido que Ramon Mirabet tenga una totebag con su nombre, que haya joyas gigantes o un par de crocs. Otra anécdota tiene que ver con el error que han cometido con el concursante, ya que Ramon se ha dado cuenta de que le habían escrito mal el nombre: «Me han puesto Ramón con acento, cuando no lo lleva, y Miravet con v baja«.

Cesc Sansalvadó y Ramon Mirabet muestran qué tienen dentro del camerino | 3Cat

Algunos de los detalles de la habitación que comparten los artistas en TV3

El camerino de Jim y Carla Frigo, el más sucio de los tres

Si el espacio de Ramon y Cesc estaba un poco desordenado, el que comparten Jim y Carla Frigo lo estaba aún más. La ganadora de Eufòria ha reconocido que, en buena parte, es culpa suya… pero allí estaba todo por medio, con vasos y papeles tirados o el lavabo con pelos y restos de pasta de dientes «para encías sensibles».

Ambas usan la butaca como perchero, teniendo en cuenta que dejan allí la bolsa. ¿Y a los pies? Ellas también apuestan por los crocs, que han visto que son de una talla muy pequeña. Como curiosidad, podemos destacar las botellas con pajitas gigantes que usan para beber agua. También tienen pañuelos, unos cascos y una caja que guardaba algunos de los complementos de sus vestidos de viernes. Tienen claro que sus imprescindibles en un camerino son un váter, porque «orinan mucho», y una botella de agua para la voz.

Jim y Carla Frigo no tenían el lavabo limpio | 3Cat

Las dos artistas no son muy ordenadas | 3Cat

Una intromisión que permite conocer un poco más a algunos de los participantes del concurso generacional de 3Cat, un detalle que puede llegar a gustar mucho y satisfacer la curiosidad de los fans más curiosos del programa.