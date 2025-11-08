TV3 lidera con un ‘Zenit’ mejorado, pero con problemas técnicos

TV3 ha emitido, este viernes, la primera gala de un Zenit renovado que ha mejorado mucho respecto al año pasado. Tener menos concursantes y que la mecánica estuviera mejor explicada ha ayudado a que el ritmo fuera más ágil, pero aún muchos se han quejado de que la parte del karaoke acaba alargando mucho la emisión. Aún quedan cosas por pulir, además, teniendo en cuenta que los problemas técnicos han sido constantes hasta el punto de que el Miki Núñez hizo referencia a ellos cuando terminó el programa en una sonora autocrítica: «Creo que podemos estar todos muy contentos y contentas de cómo ha quedado esta gala a pesar de los pequeños, o un poco grandes, contratiempos que ha habido… pero lo hemos salvado con total tranquilidad. Mira, ¡nos estamos viendo allá! Ay, ha habido un problema también ahora…«.

En el karaoke, la música y la letra no han estado coordinados y eso ha hecho sudar -y mucho- a los concursantes. La Roser, por ejemplo, tuvo que pedir ayuda y se mostró totalmente perdida en una escena bastante lamentable. Los micrófonos fallaron, una votación no se pudo realizar hasta más adelante porque los pulsadores habían dejado de funcionar… y estos son solo algunos ejemplos. ¿La buena noticia para la cadena? Que igualmente fueron líderes de audiencia, con tranquilidad, y que dejaron muy atrás al principal competidor que era La Voz (que vuelve a coincidir con el programa musical como ya ocurrió el año pasado). En este caso, Zenit se lleva el 15,5% de share mientras que la música en Antena 3 se queda con la mitad, un 7,8%. En segunda posición, sin embargo, quedaron los cotilleos de Telecinco con Kiko Rivera y el buenísimo 12% que lograron conseguir.

Pero analicemos cómo ha ido este estreno del concurso generacional de TV3. En primer lugar, cabe destacar la mejora evidente que se ha visto en Miki Núñez, quien ha demostrado mucha más desenvoltura. Hubo un momento extraño, sin embargo, cuando en la grada de los boomers apareció Joan Reig como capitán cuando se había dicho que sería el Leslie quien lo sustituiría. ¿Cómo lo justificaron? Diciendo que el otro llegaba tarde… una especie de broma, quizá, que no se acabó de entender y que terminó siendo real porque el cantante de Los Sírex no apareció hasta las doce de la noche.

El Leslie ocupará el lugar de Joan Reig | 3Cat

Las mejores y peores actuaciones de la primera gala de Zenit

Si hablamos de las actuaciones, cabe destacar el buen papel que ha ofrecido el Alfred García. El exconcursante de Operación Triunfo ha sido el gran triunfador de la noche y quien pasa a encabezar el ranking con 99 de los 100 puntos que podía obtener. Desde casa, todos los mensajes han sido positivos hacia él y la preciosa versión que ha hecho de Silencis con un cuarteto de cuerda detrás suyo. Sorprendentemente, la segunda mejor clasificada ha sido la Carla Frigo, una joven cantante del 2002 que se ha convertido en una de las más seguidas en TikTok. No fue muy acertada en la canción de David Guetta que eligió, ya que se quedaba sin voz y también se la oyó desafinar. En la parte del karaoke sí lo hizo bien y, quizás por eso, terminó siendo una de las más votadas de la noche. Y, en tercer lugar, encontramos a Cris Juanico que también se llevó los cinco puntos extras de los telespectadores. En su caso, gustó con una versión muy chula de Pa amb oli i sal de Blaumut.

✨🎻L’ @alfredgarcia emociona totes les generacions cantant “Silencis”, de Josep Thió i Lluís Gavaldà, acompanyat d’un quartet de corda.#Zenit3Cat



▶️https://t.co/fAaaKibJDe pic.twitter.com/iK32OhawVl — 3Cat (@som3cat) November 7, 2025

⚡💥 La cançó ja era mítica, però la @CarlaFrigo71897 ha elevat l’“I'm good (blue)” de @davidguetta feat @BebeRexha a una nova dimensió amb la seva actuació a #Zenit3Cat 👏



▶️https://t.co/fAaaKichsM pic.twitter.com/pUWXMgxZ5B — 3Cat (@som3cat) November 7, 2025

🎙️S’estrena l’equip dels Boomers de #Zenit3Cat amb una oda a l'esmorzar més mític de Catalunya 🥖✨ @crisjuanico ens fa venir nostàlgia i gana amb una versió de “Pa amb oli i sal”, de Blaumut.



▶️Segueix la resta d’actuacions a https://t.co/fAaaKibJDe pic.twitter.com/rQaIODXx4x — 3Cat (@som3cat) November 7, 2025

Alfred García ha sido el más aplaudido de la primera gala | 3Cat

En cuanto al resto de actuaciones, podemos destacar el buen papel que ha ofrecido Jim de Eufòria, la encargada de abrir el programa con la primera actuación. ¿Qué ha elegido? Purple rain de Prince, que le ha permitido presumir de buena voz y dominio vocal. En el karaoke ha cantado el temazo Dime de la Beth y eso le ha servido para poner al público en pie y subir otro punto. También la Diana Roig lo hizo muy bien, ya que encantó con su versión de Solamente tú de Pablo Alborán en catalán. La puesta en escena era intimista y preciosa con un piano en medio del escenario. La Lucrecia hizo gracia a los telespectadores, que no esperaban encontrarla como concursante de un programa así. Ella propuso un arreglo muy curioso y arriesgado de Si antes te hubiera conocido que no terminó de desagradar.

La peor de toda la gala, por eso, fue la Roser. En su regreso a TV3, se puso el reto de bailar y cantar al mismo tiempo con los ritmos latinos y no lo hizo muy bien. Gritó bastante y daba la sensación de que tenía problemas de afinación en algunos momentos, una artista que recibió bastante a través de las redes sociales porque la acusaron de ir de «sobradita». El momento más surrealista, cuando destrozó el Shake it off de Taylor Swift. La escuchamos fuera de tiempo y la letra iba por un lado y la música por otro. Le costó mucho engancharse, se inventó palabras… que le hayan subido la nota no se ha entendido de ninguna manera. Eso sí, los problemas técnicos no la ayudaron.

La Roser tuvo muchos problemas en el karaoke | 3Cat

Así queda el ranking final después de las 12 actuaciones

Después de todo, el público de plató y los telespectadores de casa han dado su opinión y el ranking ha quedado de la siguiente manera. En primer lugar, muy destacado, el Alfred García que descansará tranquilo desde el trono esta semana. Por detrás, la Carla Frigo con tres puntos menos. Y, en el bronce, un empate entre Cris Juanico y Cesc Sansalvadó que protagoniza alguno de los tuits más favorables de las primeras horas. Y si seguimos bajando, encontramos una buena puntuación para la Txell Sust (92 puntos) y Diana Roig o Ramon Mirabet que empatan a 91 puntos.

Aún queda muchísima edición, claro, así que este ranking irá moviéndose a lo largo de las diferentes galas. La semana siguiente, veremos los primeros duetos y también han avanzado que están preparando galas temáticas que pueden marcar la diferencia.

Así ha quedado el ranking después de la primera gala | 3Cat

De momento, una primera gala que ha gustado porque ha mejorado respecto al año pasado. Aún quedan cosas por retocar, en cuanto a estos problemas técnicos, cosas del directo que deberán arreglarse si quieren dejar atrás las críticas que han empañado un poco este buen estreno.