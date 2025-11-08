TV3 lidera amb un ‘Zenit’ millorat, però amb molts problemes tècnics

TV3 ha emès, aquest divendres, la primera gala d’un Zenit renovat que ha millorat molt respecte a l’any passat. Tenir menys concursants i que la mecànica estigués millor explicada ha ajudat al fet que el ritme fos més àgil, però encara molts s’han queixat que la part del karaoke acaba allargant molt l’emissió. Encara queden coses per polir, a més a més, tenint en compte que els problemes tècnics han estat constants fins al punt que el Miki Núñez hi ha fet referència quan ha acabat el programa en una sonora autocrítica: “Crec que podem estar tots molt contents i contentes de com ha quedat aquesta gala malgrat els petits, o una mica grans, entrebancs que hi ha hagut… però ho hem salvat amb total tranquil·litat. Mira, ens estem veient allà! Ai, hi ha hagut un problema també ara…“.
En el karaoke, la música i la lletra no han anat coordinats i això ha fet suar -i molt- els concursants. La Roser, per exemple, ha hagut de demanar ajuda i s’ha mostrat totalment perduda en una escena bastant lamentable. Els micròfons han fallat, una votació no s’ha pogut fer fins a més endavant perquè els polsadors havien deixat de funcionar… i aquests són només alguns exemples. La bona notícia per a la cadena? Que igualment han estat líders d’audiència, amb tranquil·litat, i que han deixat molt enrere el principal competidor que era La Voz (que torna a coincidir amb el programa musical com ja va passar l’any passat). En aquest cas, Zenit s’endú el 15,5% de share mentre que la música a Antena 3 es queda amb la meitat, un 7,8%. En segona posició, però, quedaven les tafaneries de Telecinco amb Kiko Rivera i el boníssim 12% que els ha fet aconseguir.
Però analitzem com ha anat aquesta estrena del concurs generacional de TV3. En primer lloc, cal destacar la millora evident que s’ha vist en Miki Núñez que ha demostrat molta més desimboltura. Hi ha hagut un moment estrany, però, quan a la grada dels boomers ha aparegut Joan Reig com a capità quan s’havia dit que seria el Leslie qui el substituiria. Com ho han justificat? Tot dient que l’altre arribava tard… una mena de broma, potser, que no s’ha acabat d’entendre i que ha acabat sent real perquè el cantant de Los Sírex no ha aparegut fins a les dotze de la nit.
Les millors i pitjors actuacions de la primera gala de Zenit
Si parlem de les actuacions, cal destacar el bon paper que ha ofert l’Alfred García. L’exconcursant d’Operación Triunfo ha estat el gran triomfador de la nit i qui passa a encapçalar el rànquing amb 99 dels 100 punts que podia obtenir. Des de casa, tots els missatges han estat positius cap a ell i la versió preciosa que ha fet de Silencis amb un quartet de corda darrere seu. Sorprenentment, la segona millor classificada ha estat la Carla Frigo, una cantant joveneta del 2002 que s’ha convertit en una de les més seguides a TikTok. No ha estat molt encertada a la cançó de David Guetta que ha triat, ja que es quedava sense veu i també se l’ha sentit desafinar. A la part del karaoke sí que ho ha fet bé i, potser per això, ha acabat sent una de les millors votades de la nit. I, en tercer lloc, trobem el Cris Juanico que també s’ha endut els cinc punts extres dels teleespectadors. En el seu cas, ha agradat amb una versió molt xula de Pa amb oli i sal de Blaumut.
✨🎻L’ @alfredgarcia emociona totes les generacions cantant “Silencis”, de Josep Thió i Lluís Gavaldà, acompanyat d’un quartet de corda.#Zenit3Cat— 3Cat (@som3cat) November 7, 2025
▶️https://t.co/fAaaKibJDe pic.twitter.com/iK32OhawVl
⚡💥 La cançó ja era mítica, però la @CarlaFrigo71897 ha elevat l’“I'm good (blue)” de @davidguetta feat @BebeRexha a una nova dimensió amb la seva actuació a #Zenit3Cat 👏— 3Cat (@som3cat) November 7, 2025
▶️https://t.co/fAaaKichsM pic.twitter.com/pUWXMgxZ5B
🎙️S’estrena l’equip dels Boomers de #Zenit3Cat amb una oda a l'esmorzar més mític de Catalunya 🥖✨ @crisjuanico ens fa venir nostàlgia i gana amb una versió de “Pa amb oli i sal”, de Blaumut.— 3Cat (@som3cat) November 7, 2025
▶️Segueix la resta d’actuacions a https://t.co/fAaaKibJDe pic.twitter.com/rQaIODXx4x
Pel que fa a la resta d’actuacions, podem destacar el bon paper que ha ofert la Jim d’Eufòria, l’encarregada d’obrir el programa amb la primera actuació. Què ha escollit? Purple rain de Prince, que li ha permès presumir de bona veu i domini vocal. Al karaoke ha cantat el temacle Dime de la Beth i això li ha servit per posar el públic dempeus i apujar un altre punt. També la Diana Roig ho ha fet molt bé, ja que ha encisat amb la seva versió de Solamente tú de Pablo Alborán en català. La posada en escena era intimista i preciosa amb un piano al mig de l’escenari. La Lucrecia ha fet gràcia als teleespectadors, que no s’esperaven trobar-se-la com a concursant d’un programa així. Ella ha proposat un arranjament molt curiós i arriscat de Si antes te hubiera conocido que no ha acabat de desagradar.
La pitjor de tota la gala, per això, ha estat la Roser. En el seu retorn a TV3, s’ha posat el repte de ballar i cantar alhora amb els ritmes llatins i no ho ha fet massa bé. Ha cridat bastant i feia la sensació que tenia problemes d’afinació en alguns moments, una artista que ha rebut bastant a través de les xarxes socials perquè l’han acusat d’anar de “sobradeta”. El moment més surrealista, quan ha destrossat el Shake it off de Taylor Swift. L’hem sentit fora de temps i la lletra anava per una banda i la música per una altra. Li ha costat molt enganxar-s’hi, s’ha inventat paraules… que li hagin apujat la nota no s’ha entès de cap de les maneres. Això sí, els problemes tècnics no l’han ajudat.
Així queda el rànquing final després de les 12 actuacions
Després de tot, el públic de plató i els teleespectadors de casa han dit la seva i el rànquing ha quedat de la següent manera. En primer lloc, molt destacat, l’Alfred García que descansarà tranquil des del tron aquesta setmana. Per darrere, la Carla Frigo amb tres punts menys. I, al bronze, un empat entre el Cris Juanico i el Cesc Sansalvadó que protagonitza algun dels tuits més favorables de les primeres hores. I si anem baixant, trobem una bona puntuació per a la Txell Sust (92 punts) i la Diana Roig o el Ramon Mirabet que empaten a 91 punts.
Encara queda moltíssima edició, és clar, així que aquest rànquing anirà movent-se al llarg de les diferents gales. La setmana vinent, veurem els primers duets i també han avançat que estan preparant gales temàtiques que poden marcar la diferència.
De moment, una primera gala que ha agradat perquè ha millorat respecte a l’any passat. Encara queden coses per retocar, pel que fa a aquests problemes tècnics, coses del directe que s’hauran d’arreglar si volen deixar enrere les crítiques que han espatllat una mica aquesta bona estrena.