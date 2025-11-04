Gala molt dura a Operación Triunfo. Els concursants de l’Acadèmia més famosa de la televisió han superat la meitat de l’edició i cada cop és més complicada la feina del jurat pel que fa a les nominacions. El nivell és molt alt i costa trobar errors o punts més fluixos que els posin contra les cordes. L’expulsió de la setmana es debatia entre Laura i Olivia, dos perfils molt diferents i amb uns temes antagònics que es jugaven la continuïtat amb els vots del públic. La nit, però, prometia més sorpreses perquè per culpa d’un empat entre les votacions dels companys a les pissarres per salvar un dels nominats de la nit, on la favorita de la setmana ha hagut de triar entre dos dels seus amics i companys d’edició.
Laura i Olivia: potència vocal contra magnetisme
Com dèiem, cada setmana costa més trobar errors que portin els membres del jurat a nominar els concursants. Cal filar prim i un mínim desajust ja és motiu per decidir-se entre uns i altres. Aquesta setmana, però, eren dues veus molt diferents les que havien de defensar les seves propostes per intentar mantenir-se una mica més dins l’Acadèmia. Olivia jugava amb un tema pop Superestrella d’Aitana, una altra jove que va fer el salt a la fama després d’OT. Per la seva banda, la potència vocal de Laura havia de sortir amb Greatest Love of All de Whitney Houston. Els vots dels fans, però, eren l’única opció viable per salvar-se i Olivia ho ha aconseguit en la seva primera nominació amb el 67% dels vots.
L’actuació de l’últim català dins l’Acadèmia
Ha estat una gala d’alts i baixos. De l’eufòria i les bones notícies passaven a la tristesa per dir adeu a una gran veu i companya. En tot cas, les actuacions dels concursants denoten que les setmanes van passant i que l’aprenentatge adquirit es pot demostrar a sobre de l’escenari. Un dels talents més destacats ha estat Guillo Rist, l’últim concursant català, concretament de Terrassa, que queda dins el programa després de les expulsions de Judit i Max. La seva actuació ha estat hipnòtica i explosiva, alhora que una mica surrealista. Havia d’interpretar el tema Catarata de BajoCeroX, una cançó que exigia molta potència física per interpretar el que semblava una catarsi o un volcà a punt d’esclatar i que ha generat molt bones opinions a les xarxes socials.
Lo que acaba de hacer Guillo Rist es facilmente de los mejores shows de la historia de OT y me da igual lo que digais.#OTGala7 pic.twitter.com/ypJWWBSZHv— 𝙈𝘰𝘵𝘰𝘱𝘢𝘱𝘪 𝘓𝘜𝘟 (@MrPinte) November 3, 2025
¿Después de esto alguien tiene dudas de que Guillo Rist debe ganar OT? #OTGala7 pic.twitter.com/rQEFCXqMwh— Baggy🐍 (@AlbertoBaggy) November 4, 2025
Guillo cantando catarata de danielito bajocero y cómo aprovechar las herramientas que te da ot para hacer un numerazo profesional increíble ♥️— Dave ۞ (@davezulueta_) November 3, 2025
Una de les actuacions de la nit que prometia ser un gran número era el de Cristina i Claudia. Totes dues tenien el repte d’adaptar una cançó d’aquest any de Miley Cyrus, End of the world, tot i que vocalment han patit alguns desajustos. Tot i això, la presència escènica i l’energia han convertit la proposta en una de les més divertides i completes de la nit.
María Cruz tenia al davant un repte d’una exconcursant d’Operación Triunfo. El tema La Reina de Lola Índigo podia haver estat el show que tanqués una gala rodona, però no ha estat potser tan potent com s’esperaven i el jurat ha decidit nominar-la i deixar el seu futur en mans dels professors i els companys.
Les nominacions de la nit i les llàgrimes d’una jove amb una decisió molt injusta
Cada setmana el jurat té una tasca més aviat complicada: deixar el futur de quatre concursants en mans dels espectadors, els professors i els companys. Aquesta setmana María Cruz, Guille Toledano, Tinho i Cristina han estat els joves que han patit per la seva continuïtat dins l’acadèmia. Els professors han salvat Guille, però a l’hora de votar entre els companys, segurament no s’esperaven un gir de guió tan complicat. La mecànica de la segona persona salvada és que els concursants han d’escriure el nom de la persona que volen salvar en una pissarra: qui aconsegueix més vots pot creuar la passarel·la. Ara bé, què passa quan hi ha un empat? La persona que surt com a favorita de la setmana, que en aquest cas ha estat Claudia, té el benefici que el seu vot compta doble. El problema, però, és que hi ha ella ha votat Cristina i María Cruz i Tinho s’han quedat amb tres vots cada un.
Les normes del programa obliguen la noia a escollir un dels noms i com era d’esperar, l’eufòria i la felicitat de ser favorita s’han esborrat de cop. Desfeta, plorant i respirant de manera agitada, ha indicat diversos cops que no volia fer-ho, que no podia triar, però les normes calia complir-les i ha acabat dient el nom de Tinho. D’aquesta manera, Cristina i María Cruz es converteixen en la nova parella nominada per a aquesta setmana.
Una decisió molt dura per a la concursant, que va haver de decidir en qüestió de segons i amb totes les mirades a sobre qui dels seus companys estaria nominat aquesta setmana. Tot plegat, es nota que el nivell va en augment i cada cop serà més difícil per a ells i pels membres del jurat. Ara, però, comença una nova setmana i una nova oportunitat per continuar dins l’Acadèmia d’OT.