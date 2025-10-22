Aitana ven la casa maleïda: tres anys d’espera, però un milió d’euros més

Aitana s’està fent d’or gràcies a la música, un sector en el qual ha arribat trepitjant superfort fins al punt que ara mateix és una de les cantants espanyoles més escoltades a plataformes com Spotify amb més de 13 milions d’oients mensuals. Aquesta setmana, ha començat la prevenda d’entrades per a la nova gira i s’ha tornat a demostrar que és un ídol de masses. La cantant engreixa el compte corrent i, una nova mostra d’això, és que hagi venut una de les cases que s’havia comprat recentment. Ella sempre ha dit que inverteix bona part dels diners que guanya en propietats, les que va venent de tant en tant com acaba de tornar a fer. En aquesta ocasió, amb la venda de la finca que va adquirir el 2020 en un poble de Madrid.
El febrer passat, va dir que tenia quatre cases i dues d’elles llogades. Amb aquesta transacció econòmica, es queda sense una finca de la seva propietat… però amb un milió d’euros més al banc. Així ho assegura el mitjà Vanitatis, que ha pogut saber que va vendre-la al setembre després de reformar-la completament. L’artista va adquirir aquest xalet de tres plantes i 270 metres quadrats, amb panels solars i tot l’interior reformat completament.
Aitana es desfà de la propietat que va comprar per estar a prop dels sogres
La va comprar quan sortia amb Miguel Bernardeau, l’actor i exparella, sobretot perquè es trobava situada molt a prop de la residència dels pares de l’actor. Aquella mostra de compromís no va ser gaire efectiva, tenint en compte que van acabar trencant només dos anys després. No l’havia venut fins ara, una casa que tenia tancada perquè ella resideix als afores de Madrid en una altra propietat.
Ara que l’ha venut, però, s’han filtrat detalls de la negociació a la premsa. El Español, per exemple, diu que va posar la casa a la venda “molt discretament” perquè no hi anessin curiosos a tafanejar i això ha provocat que li hagi costat molt acabar venent-la. Ella no tenia pressa per vendre, així que tampoc no li hauria preocupat tant haver d’esperar a tancar l’operació.
Deixant de banda les operacions econòmiques, Aitana se centra en el bon moment professional que travessa amb una gira i un feedback dels fans millor del que ha tingut mai.