Aitana vende la casa maldita: tres años de espera, pero un millón de euros más

Aitana se está haciendo de oro gracias a la música, un sector en el que ha llegado pisando muy fuerte hasta el punto que ahora mismo es una de las cantantes españolas más escuchadas en plataformas como Spotify con más de 13 millones de oyentes mensuales. Esta semana, ha comenzado la preventa de entradas para la nueva gira y se ha vuelto a demostrar que es un ídolo de masas. La cantante engorda la cuenta corriente y, una nueva muestra de esto, es que haya vendido una de las casas que había comprado recientemente. Ella siempre ha dicho que invierte buena parte del dinero que gana en propiedades, las que va vendiendo de vez en cuando como acaba de volver a hacer. En esta ocasión, con la venta de la finca que adquirió en 2020 en un pueblo de Madrid.

El pasado febrero, dijo que tenía cuatro casas y dos de ellas alquiladas. Con esta transacción económica, se queda sin una finca de su propiedad… pero con un millón de euros más en el banco. Así lo asegura el medio Vanitatis, que ha podido saber que la vendió en septiembre después de reformarla completamente. La artista adquirió este chalet de tres plantas y 270 metros cuadrados, con paneles solares y todo el interior reformado completamente.

Aitana se deshace de la propiedad que compró para estar cerca de los suegros

La compró cuando salía con Miguel Bernardeau, el actor y expareja, sobre todo porque se encontraba situada muy cerca de la residencia de los padres del actor. Aquella muestra de compromiso no fue muy efectiva, teniendo en cuenta que terminaron rompiendo solo dos años después. No la había vendido hasta ahora, una casa que tenía cerrada porque ella reside en las afueras de Madrid en otra propiedad.

Ahora que la ha vendido, sin embargo, se han filtrado detalles de la negociación en la prensa. El Español, por ejemplo, dice que puso la casa a la venta «muy discretamente» para que no fueran curiosos a fisgonear y esto ha provocado que le haya costado mucho acabar vendiéndola. Ella no tenía prisa por vender, así que tampoco le habría preocupado tanto tener que esperar a cerrar la operación.

Aitana ha vendido una de las casas que había comprado y ha ganado un millón de euros | Europa Press

Dejando de lado las operaciones económicas, Aitana se centra en el buen momento profesional que atraviesa con una gira y un feedback de los fans mejor del que ha tenido nunca.