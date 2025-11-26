Aitana y Plex, listos para dar un paso más en su relación

Aitana y Plex comenzaron a salir juntos este verano, pero en poco tiempo se han convertido en una de las relaciones más potentes del star-system. Ahora mismo, se encuentran en la fase inicial de enamoramiento, esa de mariposas en el estómago y mucho amor… un momento ideal en el que han decidido que se sienten preparados para dar un paso más en su relación. En la revista Diez Minutos de esta semana, aseguran que están listos para irse a vivir juntos y así lo confirman los amigos de la pareja con quienes han podido hablar.

El 2026 será un año «muy ilusionante» para ellos, dicen, ya que el youtuber y la cantante han decidido que empezarán a convivir pronto durante los próximos meses. Así lo han comunicado a su entorno, que aplaude que estén convencidos de esta historia. Se quieren y quieren consolidar, aún más, un amor que pasará a otro nivel.

Ambos tienen casas enormes y carísimas, así que no les costará encontrar un lugar donde vivir y disfrutar de su relación. La cuestión es que no se pondrían de acuerdo sobre cuál de todas estas mansiones elegir para convertirla en la casa familiar. ¿Dónde se instalarán, en el chalet con piscina que se ha comprado Plex en la sierra madrileña? ¿O en la unifamiliar de tres plantas que tiene Aitana en una de las mejores urbanizaciones de las afueras de la capital española?

La familia de Plex y Aitana, muy contentos con su relación

La decisión de irse a vivir juntos no la han tomado a la ligera, por lo que se ve, sino que han llegado a la conclusión de que es la mejor manera de verse más a menudo. Ambos viajan mucho por trabajo y les facilitaría mucho la vida tener la misma residencia a la que regresar cuando vuelvan de sus respectivos compromisos alrededor del mundo. Cuando aterrizan en Madrid, por lo que dicen, «no quieren separarse» y esta sería la mejor manera: «Sueñan con crear su propio hogar».

Que las familias de uno y otro estén «encantadas» con esta relación ha ayudado, claro, ya que piensan que todo va de maravilla. Hace pocos días, de hecho, vieron a la cantante internacional en el pueblo natal del novio con los suegros y su cuñada. También la acompañaron a la gala de los Grammy Latinos, así que la cosa va más que en serio.

Allí, de hecho, la catalana quiso tener unas palabras para su novio: «Dedico el premio a Dani, que lo amo con todo mi corazón«. A él lo hemos oído decir que la quiere mucho y que «nunca» había estado tan feliz en la última entrevista que ha concedido, también. El amor está en el aire y parece que esta relación no tiene una fecha de caducidad próxima.