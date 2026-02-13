Aitana vive un momento muy dulce profesionalmente, pero también en su vida privada. La cantante, que se hizo famosa en Operación Triunfo, no oculta que está «enamoradísima» de Plex con quien comenzó una historia de amor a principios del año pasado. El youtuber forma parte de su presente y confía que también del futuro, si tenemos en cuenta las declaraciones sumamente románticas que le ha dedicado en las últimas entrevistas que ha concedido. Muchos han hablado, precisamente, del momento en que la catalana ha dejado caer que «nunca antes» se había enamorado: «Nunca me habían oído decir que estaba enamorada». ¿Qué pasa con Sebastián Yatra y Miguel Bernardeau, los dos famosos con los que ha tenido relaciones en el pasado?

Ante la avalancha de comentarios que han generado estas palabras, Aitana ha querido especificar a qué se refería y ha terminado pronunciando unas palabras que también han llamado la atención. La cuestión es que los periodistas la interceptaron en el photocall, cuando Susi Caramelo le preguntó directamente sobre este amor actual: «Ahora has dicho que sí te has enamorado, para los otros mierda«. Y esto indignó a la cantante: «No, no quiero que se tergiverse lo que dije porque no sería justo«.

«Por supuesto que me enamoré mucho, solo he dicho que el amor se transforma y lo vives de otras formas. Sí es cierto que ahora vivo el amor, desde mi perspectiva, de una manera más sana. Antes lo vivía de una manera mucho más intensa, más…», dijo. Y la otra añadió un comentario «más de niñata» que sorprendentemente hizo gracia a Aitana: «Sí, más de niñata«.

Aitana, contra las cuerdas con las preguntas sobre la vida personal | La Sexta

Aitana aplaude el proceso de maduración que ha vivido

«He vivido un proceso de madurez emocional y veo las cosas de otra manera. Yo siempre he estado muy enganchada a eso de estar enamorada y, con el tiempo, me he dado cuenta de que no estaba enamorada bien sino mal. Era otro tipo más de adolescente, de joven, de no entender y más por no estar sola«, ha sentenciado.

Unas declaraciones con las que deja claro que considera que ha mejorado, en ese sentido, y que la experiencia -y las rupturas- le han ayudado a ganar experiencia. Ya no es la chica joven que descubrió la audiencia de TVE durante su paso por OT, ahora se ha convertido en una de las cantantes catalanas de más éxito internacionalmente con una carrera consagrada y colaboraciones con artistas de primer nivel. Y, desde este punto de privilegio, gestiona una vida que quiere compartir con el youtuber Plex.