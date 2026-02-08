Aitana confiesa cuál es su miedo irracional desde pequeña

Aitana ha concedido un montón de entrevistas desde que salió de Operación Triunfo, la plataforma que utilizó como trampolín con la buena suerte de que terminó convirtiéndose en una de las cantantes más exitosas del panorama actual. Ahora bien, una de las últimas ha sido la más sincera al menos en cuanto a los miedos que tiene desde pequeña. La de Sant Climent de Llobregat nunca ha ocultado que va a terapia con un psicólogo, al menos, una vez al mes porque lo considera muy necesario. Con él habla de la gestión de la fama, que no es fácil, pero también se sincera sobre los miedos que tiene. Ahora, ha revelado cuál es uno de sus pánicos más irracionales y ha dejado a los fans muy sorprendidos.

En la conversación con El País, la artista confiesa que está intentando gestionar uno de sus peores temores. Curiosamente, tiene que ver con los aviones: “Tuve una mala experiencia durante un vuelo y, desde entonces, siento mucho miedo de volar”. Su trabajo la obliga a cantar en diferentes ciudades y viajar en avión termina siendo casi rutinario para ella. Esto no hace que sea más fácil para ella, pero, ahora ha explicado por qué: “Tenía 12 años cuando, en un viaje de regreso desde Egipto, tuve una mala experiencia cuando saltaron las máscaras de oxígeno”.

No lo habría olvidado, aunque haya pasado mucho tiempo. Ahora bien, tampoco quiere que este pánico le impida tomar aviones porque es consciente de que todo fue bien y es irracional mantener esta angustia a que pueda pasar algo: “No me apetece quedarme en casa por mis miedos. Quiero disfrutar y, cuando hablo de disfrutar, me refiero a viajar, salir, conocer cosas, conocer mundo…”.

¿Por qué le da tanto miedo volar a Aitana? | Europa Press

Aitana tendrá un avión comercial con su nombre

Aitana estaría trabajando para dejar atrás esta fobia y, curiosamente, mientras tanto ha recibido la noticia de que habrá un avión comercial que llevará su nombre. En la última edición de la Feria Internacional de Turismo ha presentado, ella misma, este avión en una acción promocional de su próxima gira internacional.

“Poder tener algo a lo que tengo miedo con mi nombre demuestra que tú también puedes. Me siento muy afortunada y, ojalá, todos pudiéramos tener lo mismo”, ha reconocido en esta presentación.