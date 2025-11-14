La dedicatoria más romántica de Aitana para su novio en los Latin Grammy

Aitana ha sido una de las grandes triunfadoras de la gala de los Latin Grammy, ya que ha logrado llevarse una de estas estatuillas por primera vez en su carrera. La cantante catalana llegó a Las Vegas con dos nominaciones, una al mejor álbum pop y, la otra que acabaría ganando, al mejor diseño de empaque. Se la ha visto nerviosa, emocionada y, sobre todo, «radiante«. Este es el adjetivo que utilizan varios medios que han sido testigos de su llegada a la alfombra roja.

Para esta ocasión tan especial, ha elegido tres vestuarios diferentes. ¿El más llamativo? El primero con el que la hemos visto, un look gótico con detalles de inspiración victoriana. Con corsé, cuello halter y falda con transparencias, se ha decantado por el negro que ha sido el color de la temporada y, también, de la noche. Para la actuación que debía hacer sobre el escenario, se cambió y mostró una chaqueta nueva, un top negro y una falda corta y asimétrica del mismo tono. Y de este outfit más rockero con botas de charol, al tercer diseño. En esta ocasión, uno especial para recoger el premio. ¿Cómo era? Pues también con negro y a capas, con transparencias y bordados.

Aitana ha llevado un look muy llamativo en la alfombra roja de los Latin Grammy | Instagram

Aitana hace una dedicatoria muy romántica a su novio al recoger el primer Latin Grammy de su carrera

La noche ha sido muy especial para Aitana, como decíamos, que ha logrado engrosar aún más su palmarés particular con el primer Latin Grammy de su carrera. Muy emocionada, ha recogido la estatuilla y ha pronunciado un discurso en el que ha agradecido el apoyo de todos los miembros de su equipo. Ahora bien, también ha aprovechado esta ventana para dedicar parte del mensaje a su novio. ¿Qué ha dicho de Plex? La dedicatoria ha sido muy romántica, mucho más de lo que nos tiene acostumbrados la catalana.

«Esto es muy fuerte para mí… En toda mi vida no había recibido ninguno de estos. Siempre lo soñamos, pero nunca pensamos que pueda pasar. Quiero dar las gracias a todo mi equipo, a la academia… De verdad, muchas gracias también a mi familia que me ha acompañado estos días y a mi novio Dani, a quien amo con todo mi corazón. Espero no olvidarme de nadie y gracias por este momento. No me lo creo«, ha dicho con corazones en los ojos.

El youtuber ha compartido, a través de su perfil de Instagram, una fotografía de su novia con el premio en las manos. Orgulloso y, seguramente emocionado por la dedicatoria que le ha hecho, lo que queda claro es que esta pareja atraviesa un momento muy dulce. Con él está siendo diferente, si tenemos en cuenta que Aitana nunca había querido hablar de su vida privada -ni siquiera lo hizo cuando salía con una superestrella como Sebastián Yatra-. Ahora, sin embargo, está feliz de verdad y eso se nota.

🩵 Aitana gana el primer #GrammyLatino de su carrera.



💿 Lo gana en la categoría de 'Mejor diseño de empaque’.



pic.twitter.com/RlhtgK8XDV — 🕯️ Spain Music Da†a (@SpainMusicData) November 13, 2025

Plex, orgulloso del triunfo de su novia | Instagram

En cuanto a los otros ganadores de la noche, destaca que Bad Bunny haya sido seleccionado como el cantante con el mejor álbum del año, que la mejor canción haya sido la de Si no te hubiera conocido de la Karol G o que la mejor grabación haya sido para Alejandro Sanz.