La dedicatòria més romàntica d’Aitana, per al xicot als Latin Grammy

Aitana ha estat una de les grans triomfadores de la gala dels Latin Grammy, ja que ha aconseguit endur-se una d’aquestes estatuetes per primera vegada a la seva carrera. La cantant catalana arribava a Las Vegas amb dues nominacions, una al millor àlbum pop i, l’altra que acabaria guanyant, al millor disseny d’embalatge. Se l’ha vist nerviosa, emocionada i, sobretot, “radiant“. Aquest és l’adjectiu que fan servir diversos mitjans que han estat testimoni de la seva arribada a la catifa vermella.
Per a aquesta ocasió tan especial, ha escollit tres vestuaris diferents. El més cridaner? El primer amb la que l’hem vist, un look gòtic amb detalls d’inspiració victoriana. Amb cotilla, coll halter i faldilla amb transparències, s’ha decantat pel negre que ha estat el color de la temporada i, també, de la nit. Per a l’actuació que havia de fer a sobre de l’escenari, s’ha canviat i ha mostrat una jaqueta nova, un top negre i una faldilla curta i asimètrica del mateix to. I d’aquest outfit més roquer amb votes de xarol, al tercer disseny. En aquesta ocasió, un d’especial per recollir el premi. Com era? Doncs també amb negre i a capes, amb transparències i flocadures.
Aitana fa una dedicatòria molt romàntica al seu xicot quan recull el primer Latin Grammy de la seva carrera
La nit ha estat molt especial per a l’Aitana, com dèiem, que ha aconseguit engreixar encara més el seu palmarès particular amb el primer Latin Grammy de la seva carrera. Molt emocionada, ha recollit l’estatueta i ha pronunciat un discurs en què ha agraït el suport de tots els membres del seu equip. Ara bé, també ha aprofitat aquesta finestra per dedicar part del missatge al seu xicot. Què ha dit del Plex? La dedicatòria ha estat molt romàntica, molt més del que ens té acostumats la catalana.
“Això és molt fort per a mi… En tota la meva vida no havia rebut cap d’aquests. Sempre ho somiem, però mai no pensem que pugui passar. Vull donar les gràcies a tot el meu equip, a l’acadèmia… De debò, moltes gràcies també a la meva família que m’ha acompanyat aquests dies i al meu xicot Dani, a qui estimo amb tot el meu cor. Espero no oblidar-me de ningú i gràcies per aquest moment. No m’ho crec“, ha dit amb cors als ulls.
El youtuber ha compartit, a través del seu perfil d’Instagram, una fotografia de la seva xicota amb el premi a les mans. Orgullós i, segurament emocionat per la dedicatòria que li ha fet, el que queda clar és que aquesta parella travessa un moment molt dolç. Amb ell està sent diferent, si tenim en compte que l’Aitana mai no havia volgut parlar de la seva vida privada -ni tan sols ho va fer quan sortia amb una superestrella com Sebastián Yatra-. Ara, però, està feliç de debò i això es nota.
Aitana gana el primer #GrammyLatino de su carrera.— 🕯️ Spain Music Da†a (@SpainMusicData) November 13, 2025
💿 Lo gana en la categoría de 'Mejor diseño de empaque’.
pic.twitter.com/RlhtgK8XDV
Pel que fa als altres guanyadors de la nit, destaca que Bad Bunny hagi estat seleccionat com el cantant amb el millor àlbum de l’any, que la millor cançó hagi estat la de Si no te hubiera conocido de la Karol G o que la millor gravació hagi estat per a Alejandro Sanz.