Aitana se prepara para su próxima gira de conciertos a nivel internacional. La catalana recorrerá buena parte de los escenarios españoles con el tour que hará de su último disco, Cuarto Azul. En un momento personal muy bueno y especial para ella, más enamorada que nunca de Plex, su novio y streamer muy famoso en España, ha salido a la luz una información muy curiosa y sorprendente. Según ha publicado el portal digital Look, Aitana ha perdido a su asistente y mano derecha, Valle, y se sabe por qué. ¿Hay algún conflicto entre ellas? ¿Desacuerdos profesionales? Nada más lejos de la realidad, pero la noticia sorprende porque queda poco para que comience la gira internacional de la artista y es la segunda pérdida dentro de su equipo en los últimos meses.

Los motivos detrás de esta decisión

Si hacemos caso de las informaciones que comparte el citado medio, Aitana ha tenido que despedirse de su mano derecha. Aunque Valle comenzó a trabajar con la intérprete catalana en sus inicios como estilista, con el tiempo y después de años de recorrer escenarios alrededor del mundo, terminó convirtiéndose en una de sus personas de confianza, asistente personal y «parte imprescindible del equipo», explican. Pero ¿qué ha podido pasar para que se quede sin este apoyo de manera repentina? Lo que ha compartido el citado medio es que son motivos «meramente profesionales» y es que Valle parece que ha decidido emprender «proyectos propios». Por lo tanto, aunque es una baja sensible dentro del equipo de la finalista de Operación Triunfo, mantienen que su amistad está «intacta». Además, señalan que su relación iba más allá del sentido profesional e incluso era habitual verlas juntas compartiendo celebraciones importantes, como el último cumpleaños de Aitana en Ibiza, donde también coincidió con Plex.

Revelan los motivos por los cuales Aitana se ha quedado sin su mano derecha | Europa Press

¿Qué implica este cambio? Por un lado, que Aitana tendrá que buscar quién ocupará este espacio tan cercano y esencial en su carrera, pero en todo caso, desde el citado medio explican que «la artista ha apoyado su decisión y se alegra de que Valle continúe su propio rumbo».

Una segunda baja dentro de su equipo

Ahora bien, la noticia no deja de ser sorprendente teniendo en cuenta que hace unos meses Aitana también se despidió de Nuria Andreu, su mánager. En esta ocasión Aitana decidió prescindir de quien había sido también su mano derecha justo antes del estreno de su documental más personal, Metamorfosis. Nuria Andreu llegó para ocupar el puesto que hasta ahora había sido de su mánager, Olga Palma, quien también es prima de Aitana. En el documental se la presentaba bajo este rol y se podía ver cómo compartían minutos de su día a día, pero ¿por qué la despidió? Nuria Andreu también había llegado a ser mano derecha de Rosalía durante la temporada de Motomami, un perfil que encajaba muy bien con la nueva internacionalización de la cantante. Para Andreu, el despido la tomó «completamente desprevenida» y de «forma repentina», recogieron desde Look. Otras voces apuntaban a supuestas discusiones con el padre de la artista como motivo principal del despido. En todo caso, Aitana sufre una segunda baja complicada dentro de su equipo cuando se encuentra preparando una de sus giras más exigentes.