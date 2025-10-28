Operación Triunfo arriba a l’equador de la seva edició. L’Acadèmia més famosa de la televisió va a velocitat de creuer i aquest dilluns han sumat un altre expulsat. Ha estat una gala molt potent, però el protagonisme se l’ha endut l’adeu d’un jove català que ha triomfat a les xarxes amb les seves composicions de cançons en català. Aquesta setmana el format feia 24 anys, una celebració a la qual s’ha volgut sumar Chenoa, membre de la primera edició del concurs. La Gala 6 posava contra les cordes la continuïtat de dos concursant, en Max i la Lucia. Tots dos sumaven la seva segona nominació i tal com marca la dinàmica del programa, un d’ells havia d’abandonar l’Acadèmia. A més a més, els concursants han portat propostes diverses, algunes amb alguns desajustos que han complicat la tasca dels membres del jurat, que cada cop ho tenen més difícil a l’hora de nominar-los.
Qui ha estat l’expulsat: Max o Lucia?
Com dèiem, aquesta setmana s’ha viscut una expulsió molt dura. En Max, un concursant català i estudiant de Periodisme, a les xarxes ha aconseguit molt suport per la seva defensa del català a més a més de crear propostes musicals a dojo. Els darrers dies de directe a YouTube ha aprofitat per compartir moments com interpretar la cançó que ha creat dins l’Acadèmia, Estrelles, amb tots els seus companys d’edició.
todxs cantando con max su single "estrelles"— pɪαrsαn 🤍 (@piarsan_) October 24, 2025
THIS IS OT#OTDirecto24O pic.twitter.com/dRbZwNMk5B
A la gala, ha interpretat el tema You will be found de la pel·lícula musical Dear Evan Hansen. Una cançó amb un significat personal per al jove de Premià de Mar, perquè parla del bullying i de buscar ajuda davant situacions complicades.
Per la seva part, Lucia encarava la seva segona nominació consecutiva. També ha estat una setmana dura per a ella, conscient que tot i haver-se salvat la setmana anterior de l’expulsió, tornar a estar contra les cordes és una experiència complicada. En el seu cas, ha triat la cançó Tu falta de querer, una proposta vocalment potent que ha permès que ho doni tot damunt l’escenari i ha fet lluir la seva veu.
Al final, però, el futur dels concursants queda en mans del públic, que durant tota la setmana poden votar a través de l’aplicació d’Operación Triunfo qui volen que se salvi. En aquesta ocasió, Lucia s’ha endut el 69,5% dels vots davant del 30,5% que ha aconseguit Max. La proposta de la jove ha convençut els fans del programa, que han permès que pugui continuar la seva aventura una setmana més.
El comiat emotiu i les paraules dels seus companys
Tot i que en Max ha marxat amb un percentatge baix, el moment de creuar la passarel·la i acomiadar-se un a un dels seus amics d’experiència ha deixat escenes molt maques. Es nota que era una peça especial dins el grup, si més no, les xarxes s’han omplert durant totes aquestes setmanes de vídeos en què se’ls podia veure a tots junts cantant les seves cançons o altres propostes a la sala del piano. Laura, la seva companya que aquesta setmana haurà de defensar la seva segona nominació, ha expressat unes paraules molt maques: “Ets la millor persona que hi ha dins l’Acadèmia, treballa molt, ets increïble”, ha expressat.
Claudia i Olivia, dues de les concursants amb qui ha fet més tàndem, tampoc han pogut ocultar les llàgrimes durant un dels comiats més sensibles i emotius de l’edició. Fins i tot ha passat un per un pels membres del jurat per donar-los la mà i agrair-los la feina de les darreres setmanes.
Una gala amb molt bon nivell que cada cop complica més les nominacions
Més enllà de l’expulsió, que forma part de la mecànica del concurs i que cada cop anirà reduint els membres de l’Acadèmia fins que només en quedin els finalistes, la Gala 6 ha estat d’un nivell molt alt. Els concursants demostren setmana rere setmana que el que aprenen amb les classes va fent efecte i això, al final, complica encara més la tasca dels membres del jurat, que nominen actuacions que potser no acaben d’estar d’acord amb el que el públic votaria.
Un dels reptes de la nit el portava Crespo amb una cançó en solitari que incloïa rap, ball, cantar en anglès i no ofegar-se pel camí. El tema era Can’t hold us de Macklemore i ha estat un dels grans números de la nit.
També ha rebut molt bona acollida el bolero Dos gardenias interpretada per Guille i Claudia en un bolo en directe amb Manu Guix al piano. L’atmosfera que s’ha generat ha estat molt especial i destaca la millora considerable que ha fet Claudia, que va ser la primera concursant que va enfrontar-se a la nominació la primera setmana i que cada cop va demostrant més el seu aprenentatge adquirit.
Una de les propostes, però, que no ha acabat d’empastar bé les veus ha estat el duet entre Laura i María Cruz. No era un tema fàcil de defensar, Diamonds de Rihanna, però el problema que han detectat els membres del jurat ha estat “falta de química” entre elles dues. De fet, Leire Martínez els ha comunicat la decisió alhora, en una doble nominació. Un dels elements, però, és que hi havia una diferència considerable per la potència de veus, fet que no deixava que totes dues poguessin sonar més compactades i hi havia una veu per sobre de l’altra en gran part de la interpretació.
Propostes de nominació i salvat pels professors
Com cada setmana, quatre concursants es juguen la nominació. Aquest dilluns han estat Guillo, María Cruz, Laura i Olivia. Guillo i Olivia havien cantat junts un tema molt divertit, El principio de algo de La la love you, però tampoc han acabat de convèncer el jurat. Guillo ha estat la persona salvada pels professors i María Cruz ha aconseguit més vots dels companys i ha pogut creuar la passarel·la. Així doncs, aquesta setmana dues noies es jugaran la permanència: Olivia i Laura. Caldrà esperar a saber quina cançó trien per a la nominació i el nou repartiment de temes de la setmana que posa el comptador a zero un altre cop.