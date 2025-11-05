Ha estat un matí mogut a Operación Triunfo. Els concursants tenen uns horaris d’activitats establerts dins la rutina de l’Acadèmia, perquè més enllà de millorar les tècniques vocals i aprendre a interpretar les cançons, estar tancats dins la casa els porta a fer classes d’esport i ioga per mantenir-se actius. Ha estat aquest dimecres 5 de novembre quan uns dels concursants ha patit un ensurt després d’una classe exigent. Tinho ha acabat la classe de fitness del matí, que realitzen a primera hora després de fer un petit mos i prèvia a l’esmorzar principal del dia. Tot i que el concursant ha pogut acabar bé la classe, els minuts posteriors han posat l’alerta els seus companys, que veien com començava a trobar-se malament i la seva pell canviava de color de manera dràstica.
Tinho pateix un ensurt després d’una classe a OT
Els concursants d’Operación Triunfo s’han adonat que el seu company no es trobava gens bé i Noemí Galera també s’ha dirigit cap al menjador per veure què havia passat. Després de veure com s’anava posant cada cop més pàl·lid i a punt de desmaiar-se, han intentat ajudar-lo amb tovalles i mocadors mullats.
S’atura el canal 24 hores durant uns minuts
En el moment en què el jove estava ben bé a punt de desmaiar-se, el Canal 24 hores de YouTube que retransmet el dia a dia de l’Acadèmia s’ha aturat durant uns minuts fins que la imatge ha tornat amb una instantània del jove estirat a terra amb les cames amunt i els seus companys al voltant ventant-lo.
Després d’uns minuts el noi s’ha recuperat prenent l’aire a la terrassa amb tots els seus companys molt pendents d’ell. Sigui com sigui, sembla que l’ensurt està superat i s’ha pogut reincorporar a les classes del dia.