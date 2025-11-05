Ha sido una mañana movida en Operación Triunfo. Los concursantes tienen unos horarios de actividades establecidos dentro de la rutina de la Academia, porque más allá de mejorar las técnicas vocales y aprender a interpretar las canciones, estar encerrados dentro de la casa los lleva a hacer clases de deporte y yoga para mantenerse activos. Fue este miércoles 5 de noviembre cuando uno de los concursantes sufrió un susto después de una clase exigente. Tinho terminó la clase de fitness de la mañana, que realizan a primera hora después de tomar un pequeño bocado y antes del desayuno principal del día. Aunque el concursante pudo finalizar bien la clase, los minutos posteriores alertaron a sus compañeros, que veían cómo empezaba a encontrarse mal y su piel cambiaba de color de manera drástica.

Tinho sufre un susto después de una clase en OT

Los concursantes de Operación Triunfo se dieron cuenta de que su compañero no se encontraba nada bien y Noemí Galera también se dirigió hacia el comedor para ver qué había pasado. Después de ver cómo se ponía cada vez más pálido y a punto de desmayarse, intentaron ayudarlo con toallas y pañuelos mojados.

Se detiene el canal 24 horas durante unos minutos

En el momento en que el joven estaba a punto de desmayarse, el Canal 24 horas de YouTube que retransmite el día a día de la Academia se detuvo durante unos minutos hasta que la imagen volvió con una instantánea del joven tumbado en el suelo con las piernas hacia arriba y sus compañeros alrededor abanicándolo.

Después de unos minutos el chico se recuperó tomando el aire en la terraza con todos sus compañeros muy pendientes de él. Sea como sea, parece que el susto está superado y se ha podido reincorporar a las clases del día.