Gala muy dura en Operación Triunfo. Los concursantes de la Academia más famosa de la televisión han superado la mitad de la edición y cada vez es más complicada la labor del jurado en cuanto a las nominaciones. El nivel es muy alto y cuesta encontrar errores o puntos más débiles que los pongan contra las cuerdas. La expulsión de la semana se debatía entre Laura y Olivia, dos perfiles muy diferentes y con temas antagónicos que se jugaban la continuidad con los votos del público. La noche, sin embargo, prometía más sorpresas porque debido a un empate entre las votaciones de los compañeros en las pizarras para salvar a uno de los nominados de la noche, donde la favorita de la semana tuvo que elegir entre dos de sus amigos y compañeros de edición.

Laura y Olivia: potencia vocal contra magnetismo

Como decíamos, cada semana cuesta más encontrar errores que lleven a los miembros del jurado a nominar a los concursantes. Hay que hilar fino y un mínimo desajuste ya es motivo para decidirse entre unos y otros. Esta semana, sin embargo, eran dos voces muy diferentes las que debían defender sus propuestas para intentar mantenerse un poco más dentro de la Academia. Olivia jugaba con un tema pop Superestrella de Aitana, otra joven que dio el salto a la fama después de OT. Por su parte, la potencia vocal de Laura debía salir con Greatest Love of All de Whitney Houston. Los votos de los fans, sin embargo, eran la única opción viable para salvarse y Olivia lo ha conseguido en su primera nominación con el 67% de los votos.

Laura ha estat la concursant expulsada d’Operación Triunfo’ aquesta setmana | Prime Video

La actuación del último catalán dentro de la Academia

Ha sido una gala de altibajos. De la euforia y las buenas noticias pasaban a la tristeza por decir adiós a una gran voz y compañera. En todo caso, las actuaciones de los concursantes denotan que las semanas van pasando y que el aprendizaje adquirido se puede demostrar sobre el escenario. Uno de los talentos más destacados ha sido Guillo Rist, el último concursante catalán, concretamente de Terrassa, que queda dentro del programa tras las expulsiones de Judit y Max. Su actuación ha sido hipnótica y explosiva, a la vez que un poco surrealista. Debía interpretar el tema Catarata de BajoCeroX, una canción que exigía mucha potencia física para interpretar lo que parecía una catarsis o un volcán a punto de estallar y que ha generado muy buenas opiniones en las redes sociales.

Lo que acaba de hacer Guillo Rist es facilmente de los mejores shows de la historia de OT y me da igual lo que digais.#OTGala7 pic.twitter.com/ypJWWBSZHv — 𝙈𝘰𝘵𝘰𝘱𝘢𝘱𝘪 𝘓𝘜𝘟 (@MrPinte) November 3, 2025

¿Después de esto alguien tiene dudas de que Guillo Rist debe ganar OT? #OTGala7 pic.twitter.com/rQEFCXqMwh — Baggy🐍 (@AlbertoBaggy) November 4, 2025

Guillo cantando catarata de danielito bajocero y cómo aprovechar las herramientas que te da ot para hacer un numerazo profesional increíble ♥️ — Dave ۞ (@davezulueta_) November 3, 2025

Una de las actuaciones de la noche que prometía ser un gran número era la de Cristina y Claudia. Ambas tenían el reto de adaptar una canción de este año de Miley Cyrus, End of the world, aunque vocalmente han sufrido algunos desajustes. A pesar de ello, la presencia escénica y la energía han convertido la propuesta en una de las más divertidas y completas de la noche.

María Cruz tenía delante un reto de una exconcursante de Operación Triunfo. El tema La Reina de Lola Índigo podía haber sido el show que cerrara una gala redonda, pero no ha sido quizás tan potente como se esperaba y el jurado ha decidido nominarla y dejar su futuro en manos de los profesores y los compañeros.

Las nominaciones de la noche y las lágrimas de una joven con una decisión muy injusta

Cada semana el jurado tiene una tarea más bien complicada: dejar el futuro de cuatro concursantes en manos de los espectadores, los profesores y los compañeros. Esta semana María Cruz, Guille Toledano, Tinho y Cristina han sido los jóvenes que han sufrido por su continuidad dentro de la academia. Los profesores han salvado a Guille, pero a la hora de votar entre los compañeros, seguramente no se esperaban un giro de guion tan complicado. La mecánica de la segunda persona salvada es que los concursantes deben escribir el nombre de la persona que quieren salvar en una pizarra: quien consigue más votos puede cruzar la pasarela. Ahora bien, ¿qué pasa cuando hay un empate? La persona que sale como favorita de la semana, que en este caso ha sido Claudia, tiene el beneficio de que su voto cuenta doble. El problema, sin embargo, es que ella ha votado por Cristina y María Cruz y Tinho se han quedado con tres votos cada uno.

Las normas del programa obligan a la chica a escoger uno de los nombres y como era de esperar, la euforia y la felicidad de ser favorita se borraron de golpe. Deshecha, llorando y respirando de manera agitada, indicó varias veces que no quería hacerlo, que no podía elegir, pero las normas había que cumplirlas y terminó diciendo el nombre de Tinho. De esta manera, Cristina y María Cruz se convierten en la nueva pareja nominada para esta semana.

Claudia, totalment desfeta per haver de desempatar les votacions | Prime Video

Una decisión muy dura para la concursante, que tuvo que decidir en cuestión de segundos y con todas las miradas sobre ella quién de sus compañeros estaría nominado esta semana. En definitiva, se nota que el nivel va en aumento y cada vez será más difícil para ellos y para los miembros del jurado. Ahora, sin embargo, comienza una nueva semana y una nueva oportunidad para continuar dentro de la Academia de OT.