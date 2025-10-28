Operación Triunfo llega al ecuador de su edición. La Academia más famosa de la televisión va a velocidad de crucero y este lunes han sumado otro expulsado. Ha sido una gala muy potente, pero el protagonismo se lo ha llevado la despedida de un joven catalán que ha triunfado en las redes con sus composiciones de canciones en catalán. Esta semana el formato cumplía 24 años, una celebración a la que se ha querido sumar Chenoa, miembro de la primera edición del concurso. La Gala 6 ponía contra las cuerdas la continuidad de dos concursantes, Max y Lucia. Ambos sumaban su segunda nominación y tal como marca la dinámica del programa, uno de ellos tenía que abandonar la Academia. Además, los concursantes han presentado diversas propuestas, algunas con ciertos desajustes que han complicado la tarea de los miembros del jurado, que cada vez lo tienen más difícil a la hora de nominarlos.

¿Quién ha sido el expulsado: Max o Lucia?

Como decíamos, esta semana se ha vivido una expulsión muy dura. Max, un concursante catalán y estudiante de Periodismo, en las redes ha conseguido mucho apoyo por su defensa del catalán además de crear propuestas musicales a raudales. Los últimos días de directo en YouTube ha aprovechado para compartir momentos como interpretar la canción que ha creado dentro de la Academia, Estrelles, con todos sus compañeros de edición.

todxs cantando con max su single "estrelles"



THIS IS OT#OTDirecto24O pic.twitter.com/dRbZwNMk5B — pɪαrsαn 🤍 (@piarsan_) October 24, 2025

En la gala, ha interpretado el tema You will be found de la película musical Dear Evan Hansen. Una canción con un significado personal para el joven de Premià de Mar, porque habla del bullying y de buscar ayuda ante situaciones complicadas.

Por su parte, Lucia enfrentaba su segunda nominación consecutiva. También ha sido una semana dura para ella, consciente de que a pesar de haberse salvado la semana anterior de la expulsión, volver a estar contra las cuerdas es una experiencia complicada. En su caso, ha elegido la canción Tu falta de querer, una propuesta vocalmente potente que le ha permitido darlo todo sobre el escenario y ha hecho lucir su voz.

Al final, sin embargo, el futuro de los concursantes queda en manos del público, que durante toda la semana pueden votar a través de la aplicación de Operación Triunfo a quién quieren que se salve. En esta ocasión, Lucia se ha llevado el 69,5% de los votos frente al 30,5% que ha conseguido Max. La propuesta de la joven ha convencido a los fans del programa, que han permitido que pueda continuar su aventura una semana más.

La despedida emotiva y las palabras de sus compañeros

Aunque Max se ha ido con un porcentaje bajo, el momento de cruzar la pasarela y despedirse uno a uno de sus amigos de experiencia ha dejado escenas muy bonitas. Se nota que era una pieza especial dentro del grupo, al menos, las redes se han llenado durante todas estas semanas de vídeos en los que se les podía ver a todos juntos cantando sus canciones u otras propuestas en la sala del piano. Laura, su compañera que esta semana deberá defender su segunda nominación, ha expresado unas palabras muy bonitas: «Eres la mejor persona que hay dentro de la Academia, trabaja mucho, eres increíble», ha expresado.

Así ha sido la despedida de Max en ‘Operación Triunfo’ | Prime Video

Claudia y Olivia, dos de las concursantes con quienes ha hecho más tándem, tampoco han podido ocultar las lágrimas durante una de las despedidas más sensibles y emotivas de la edición. Incluso ha pasado uno por uno por los miembros del jurado para darles la mano y agradecerles el trabajo de las últimas semanas.

Una gala con muy buen nivel que cada vez complica más las nominaciones

Más allá de la expulsión, que forma parte de la mecánica del concurso y que cada vez irá reduciendo los miembros de la Academia hasta que solo queden los finalistas, la Gala 6 ha sido de un nivel muy alto. Los concursantes demuestran semana tras semana que lo que aprenden con las clases va haciendo efecto y esto, al final, complica aún más la tarea de los miembros del jurado, que nominan actuaciones que quizás no acaban de estar de acuerdo con lo que el público votaría.

Uno de los retos de la noche lo llevaba Crespo con una canción en solitario que incluía rap, baile, cantar en inglés y no ahogarse en el camino. El tema era Can’t hold us de Macklemore y ha sido uno de los grandes números de la noche.

También ha recibido muy buena acogida el bolero Dos gardenias interpretado por Guille y Claudia en un bolo en directo con Manu Guix al piano. La atmósfera que se ha generado ha sido muy especial y destaca la mejora considerable que ha hecho Claudia, que fue la primera concursante que se enfrentó a la nominación la primera semana y que cada vez va demostrando más su aprendizaje adquirido.

Una de las propuestas, sin embargo, que no ha terminado de encajar bien las voces ha sido el dúo entre Laura y María Cruz. No era un tema fácil de defender, Diamonds de Rihanna, pero el problema que han detectado los miembros del jurado ha sido «falta de química» entre ellas dos. De hecho, Leire Martínez les ha comunicado la decisión al mismo tiempo, en una doble nominación. Uno de los elementos, sin embargo, es que había una diferencia considerable por la potencia de voces, hecho que no permitía que ambas pudieran sonar más compactas y había una voz sobre la otra en gran parte de la interpretación.

Propuestas de nominación y salvado por los profesores

Como cada semana, cuatro concursantes se juegan la nominación. Este lunes han sido Guillo, María Cruz, Laura y Olivia. Guillo y Olivia habían cantado juntos un tema muy divertido, El principio de algo de La la love you, pero tampoco han terminado de convencer al jurado. Guillo ha sido la persona salvada por los profesores y María Cruz ha conseguido más votos de los compañeros y ha podido cruzar la pasarela. Así pues, esta semana dos chicas se jugarán la permanencia: Olivia y Laura. Habrá que esperar a saber qué canción eligen para la nominación y el nuevo reparto de temas de la semana que pone el contador a cero una vez más.