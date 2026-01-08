¿Por qué han criticado tanto la entrevista de ‘La Revuelta’ a la ganadora de ‘OT’?

Cristina Lora ha sido elegida como la ganadora de la última edición de Operación Triunfo y ahora, un mes después, han emitido una intervención en La Revuelta que grabaron la semana del 15 de diciembre. La idea era que hablara sobre esta experiencia televisiva tan intensa, pero las redes sociales han sacado humo al ver que solo le habían concedido diez minutos de entrevista.

Los fans se han indignado precisamente por eso, ya que la cantante prácticamente no ha tenido tiempo de decir nada si tenemos en cuenta que debía presentarse y que también debía cantar. Sí que ha podido responder las preguntas clásicas del programa de David Broncano, que se ha interesado sobre el incremento que ha tenido su cuenta bancaria ahora que le han pagado los 100.000 € de premio. ¿La primera sorpresa? Que aún no los ha recibido, ya que no han hecho el ingreso todavía.

La entrevista a Cristina ha sido criticada porque ha durado muy poco | TVE

¿Qué ha respondido Cristina de OT a las preguntas clásicas de La Revuelta?

La artista sevillana es «una estrella incipiente», si hacemos caso a la descripción que ha hecho el presentador sobre ella. El presentador ha tenido dudas sobre si debía hacerle las preguntas sobre el dinero y las relaciones sexuales, ya que la chica acababa de salir de estar tres meses encerrada en la academia: «Nunca había pasado«. Ahora bien, fue ella quien acabó insistiendo en hacerlo: «Son fáciles de responder«.

Sobre el dinero, reconoció que en algún momento ganará los 100.000 €… bueno, o no: «La mitad para nosotros, muchas gracias», le decía David Broncano haciendo referencia a todo el dinero que se queda Hacienda de este premio. Tampoco hubo mucha sorpresa respecto a las relaciones sexuales que ha mantenido este último mes: «Podemos decir que cero«, ha reconocido, ya que es una de las que menos tramas amorosas ha tenido dentro del reality.

Sus seguidores la han podido escuchar cantando Punto de partida, un momento bonito que vuelve a demostrar que su victoria en el concurso musical era esperada porque claramente es quien mejor voz tenía y también la artista más completa desde que comenzó su paso por el programa de Amazon Prime Video que presenta Chenoa.

Con todo, una entrevista muy corta que no ha terminado de gustar porque creen que podría haber sacado bastante más jugo. ¿Por qué no han aprovechado para indagar sobre los secretos que pasaban dentro de la academia, por ejemplo? El tiempo dirá si vuelven a invitarla como la estrella central del programa de entrevistas más adelante o si ya se quedan contentos con esta pequeña intervención de la artista que ha salido de Operación Triunfo con un contrato musical bajo el brazo.