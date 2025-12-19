Si alguien piensa en María Galiana, es probable que el primer concepto que venga a la mente sea Cuéntame. Su papel como Herminia López, la mítica abuela de la serie española, la ha convertido en una de las actrices más queridas de RTVE. Sin embargo, su currículum interpretativo no termina aquí y este jueves ha pasado por La Revuelta para promocionar su nueva aparición en la serie Atasco. Galiana no duda en usar el humor siempre que puede, al menos, en su última aparición en la primera temporada de La Revuelta, se presentó con un regalo muy tétrico. Se trataba de su cabeza hecha con maquillaje que habían usado para una escena de un proyecto. En todo caso, la nueva visita de la actriz tampoco ha estado exenta de sorpresas.

El segundo regalo más curioso de María Galiana en ‘La Revuelta’

Uno de los indispensables para formar parte de La Revuelta es que los famosos traigan un regalo para David Broncano. Puede ser cualquier cosa, desde un cojín hasta una bandera pasando por una máquina de juegos o un bombón hecho con las cenizas de un cantante. Sea como sea, María Galiana ha decidido sorprender al presentador con un regalo muy actual. Una de las nuevas normativas de la Dirección General de Tráfico comenzará a aplicarse a partir del 1 de enero y es la baliza V16.

María Galiana porta un regal molt actual a ‘La Revuelta’ | RTVE

La conversación los ha llevado a hablar de coches y la actriz ha revelado que este año ha renovado su carnet de conducir, denominándose una gran fan de los automóviles. «Me gusta muchísimo conducir, creo que soy una loca, me ha gustado toda la vida. Yo voy con mi coche al supermercado, a ver a mis hijos y sin que nadie se entere, cuando puedo, me voy a la playa», ha expresado riendo. De hecho, bromeando con el tipo de coche que podría tener la actriz, que este año ha cumplido los 90, David Broncano ha querido saber qué haría María Galiana si tuviera mil millones de euros.

La actriz no ha dudado nada y después de negarse a comprar un coche carísimo, ha expresado qué haría con esa cantidad de dinero. «Yo haría una fundación, por supuesto, con ese dinero podría alojar a muchas personas que no tienen casa«, ha confesado. De hecho, también ha admitido que usar tanto dinero para comprar un coche no sería correcto porque «no tendría buena conciencia». Una respuesta que ha generado muchos aplausos de las personas que forman parte del público del programa. «Por respuestas así, María Galiana es de las personas más queridas de este país», se puede leer en una de las publicaciones que ha hecho La Revuelta en su perfil de Instagram.

Las disculpas de la actriz para la Guardia Civil

La actriz ha pasado por La Revuelta para promocionar su nueva aparición en la serie Atasco. Aquí, interpreta a una «abuela conductora», pero su personaje tiene una relación complicada con la Guardia Civil. «Quiero pedir perdón a la Benemérita. ¿Sabes lo que es la Benemérita o no?», ha preguntado la actriz. Broncano ya sabía por dónde iba la conversación y ha querido saber qué había hecho para tener que disculparse con ellos. Aunque no quería hacer spoiler sobre la serie, su papel tiene una conversación complicada. «En esta intervención que he hecho los pongo a parir. Que no te lo puedes imaginar, que los he insultado con todas las letras. Es que les digo: ‘Hijos de la gran…«, ha explicado la actriz.

María Galiana pide perdón a la Guardia Civil 🙏 #LaRevuelta pic.twitter.com/B2XUJWDIAL — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) December 18, 2025

Sea como sea, María Galiana ha dejado al público de La Revuelta harto de reír con sus anécdotas ampliando aún más su currículum como actriz, todavía sin ninguna intención de bajarse de los escenarios.